В Якутии на тушение лесных пожаров направлена авиация Минобороны и МЧС

Новости

Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay 07:50
СМИ: Ракеты упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула 07:21
Российские специалисты разработали новый способ лечения больных с ВИЧ 07:16
Жителей двух тысяч домов в США эвакуировали из-за лесных пожаров 06:52
Принц Гарри пообещал поделиться "взлетами и падениями" в своих мемуарах 06:40
Темпы вырубки лесов Амазонии за год выросли в полтора раза 06:20
Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса 06:15
Испания отказалась от использования вакцины AstraZeneca 05:51
Reuters: США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2" 05:36
Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе 05:08
Аналитики отметили замедление деловой активности бизнеса в июне 05:00
Вирусолог сравнил смертность от COVID-19 среди непривитых и вакцинированных 04:15
Эндокринолог: COVID-19 может спровоцировать воспаление щитовидной железы 04:10
Вопрос двух недель: Эксперт рассказал о слабом месте коронавируса 03:58
В Колумбии задержаны подозреваемые в организации покушения на президента 03:31
В Канаде дым от лесных пожаров накрыл столицу страны 03:16
Нобелевский лауреат назвал внешнюю политику США слишком агрессивной 03:05
ВОЗ порекомендовала кормящим матерям привиться от коронавируса 02:47
Пушков: США пора перестать изображать из себя оскорбленную невинность 02:08
"Обвал холода" после аномальной жары пообещал москвичам Вильфанд 02:07
Тест на COVID-19 у ушедшего на карантин Джонсона оказался отрицательным 01:40
Более 300 авиарейсов задержаны в американском Денвере из-за пожаров 01:32
Средства ПВО Сирии сбили выпущенные по Алеппо израильские ракеты 00:53
ВОЗ зафиксировала распространение лямбда-штамма COVID-19 в 30 странах 00:30
Власти Франции заявили о четвертой волне пандемии 19.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
20.07.2021 07:48
Рубрика: Происшествия

В Якутии на тушение лесных пожаров направлена авиация Минобороны и МЧС

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии во вторник работает вся авиация, привлеченная для тушения лесных пожаров, сообщил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников.

Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости
МЧС направило в Якутию два самолета-амфибии Бе-200

Группировка воздушных судов сегодня насчитывает три самолета Бе-200 МЧС России, два Ил-76 Минобороны, вертолеты Ми-8, представленные различными ведомствами и компаниями, а также самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков.

По словам Дмитрия Садовникова, самолеты обоих ведомств сегодня направлены на тушение пожаров в Сунтарском районе. Три вертолета Минобороны задействованы в Нюрбинском, Ленском и Сунтарском районах, два вертолета МЧС - В Хангаласском районе, где идет тушение пожаров на территории нацпарка "Ленские Столбы". Кроме того, он отметил, что по два вертолета Ми-8 от авиакомпаний "Полярные авиалинии" и "АЛРОСА" задействованы в перебросках сил на разные точки пожаров.

Самолет-зондировщик планируется направить в вилюйскую группу районов, где есть облачность.

За прошедшие сутки в республике удалось ликвидировать 27 пожаров и локализовать восемь. При этом обнаружено 14 новых очагов.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

Главное сегодня

Путин назвал нерешенные проблемы России
Посольство РФ предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
Reuters: США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"
Профессор рассказал о последствиях неполной вакцинации от коронавируса
"Обвал холода" после аномальной жары пообещал москвичам Вильфанд
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность