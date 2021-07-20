В Якутии на тушение лесных пожаров направлена авиация Минобороны и МЧС

В Якутии во вторник работает вся авиация, привлеченная для тушения лесных пожаров, сообщил первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников.

Группировка воздушных судов сегодня насчитывает три самолета Бе-200 МЧС России, два Ил-76 Минобороны, вертолеты Ми-8, представленные различными ведомствами и компаниями, а также самолет-зондировщик Ан-26 для вызывания искусственных осадков.

По словам Дмитрия Садовникова, самолеты обоих ведомств сегодня направлены на тушение пожаров в Сунтарском районе. Три вертолета Минобороны задействованы в Нюрбинском, Ленском и Сунтарском районах, два вертолета МЧС - В Хангаласском районе, где идет тушение пожаров на территории нацпарка "Ленские Столбы". Кроме того, он отметил, что по два вертолета Ми-8 от авиакомпаний "Полярные авиалинии" и "АЛРОСА" задействованы в перебросках сил на разные точки пожаров.

Самолет-зондировщик планируется направить в вилюйскую группу районов, где есть облачность.

За прошедшие сутки в республике удалось ликвидировать 27 пожаров и локализовать восемь. При этом обнаружено 14 новых очагов.