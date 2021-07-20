Метеоусловия в Якутске достигли первого уровня опасности

В Якутске во вторник объявлены неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеорологические условия 1-й степени опасности.

Как сообщается на сайте Якутгидромета, подобные условия продержатся в течение суток, связано это с задымлением города из-за лесных пожаров.

По прогнозу погоды, сегодня в городе "без осадков, дым". Задымленность с утра довольно сильная, в воздухе пахнет гарью.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели исследование проб атмосферного воздуха. Как отмечает пресс-служба ведомства, по состоянию на девять часов утра установлено превышение взвешенных частиц РМ-2,5 до двух предельно допустимых концентраций, РМ-10 - до 1,33 ПДК, по диоксиду азота ПДК превышена в 1,94 раза.