В Приморье двух пассажиров сняли с самолета из-за ссоры за место

В аэропорту Владивостока двух мужчин сняли с самолета из-за спора за место у иллюминатора.

Рейс готовился вылетать в Москву. На борт поднялись двое пьяных жителей Ярославской области 30 и 56 лет, которые начали спорить, кто же сядет у окна.

"Мужчины стали применять ненормативную лексику и нарушать общественный порядок. Командиром воздушного судна нарушителям было отказано в полете", - сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

На дебоширов составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Обоим грозит до 15 суток ареста.