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20.07.2021 16:37
Рубрика: Экономика

В России субсидируют чартеры в 67 регионов

Текст: Евгений Гайва
Россияне смогут путешествовать чартерами по всей стране, в том числе на Камчатку, Байкал, Сахалин. Такие туры обойдутся в два раза дешевле, чем сейчас.

К первоначальному списку из 64 регионов с субсидируемыми чартерами Ростуризм предложил добавить еще Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Развитие туризма поддержит экономику регионов и позволит создать новые рабочие места.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Проект приказа ведомства опубликован для общественного обсуждения.

В перечень субсидируемых направлений включены все регионы, на территории которых сейчас действуют гражданские аэропорты, пояснили в Ростуризме.

Чартеры смогут отправляться и прилетать в эти регионы. Все туроператоры, которые запустят чартерные программы, смогут претендовать на госсубсидии государства. Им будет компенсирована половина стоимости фрахта воздушного судна. Значит, стоимость туров по стране должна снизиться в 1,5-2 раза. По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, всего в этом году планируется запустить чартеры по более чем 20 направлениям.

Первоначально в список не вошли самые загруженные авиаузлы Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также Республики Крым и Краснодарского края. Предполагалось, что из этих регионов чартеры будут отправляться. Теперь же доступные туры могут появиться и в столичные регионы.

Например, такие программы планирует запустить туроператор TUI Россия из Сахалина в Москву. С 4 июля этого года компания поставила чартеры на Сахалин. Стоимость таких туров с минимальным набором экскурсий стартует от 45 тысяч рублей на человека за семь ночей при двухместном размещении. В прошлом году чартерные рейсы компаний TUI, "Библио Глобус" уже летали в Калининград, на Байкал, в Хакасию. В этом году чартерные программы выполнялись в Бурятию, Мурманск, на Шерегеш, в зимний Сочи. В планах на осенне-зимний сезон также планируется полетная программа в Хибины (Кировск), Карелию, отметили в TUI. Будут запущены чартеры и в другие регионы.

В Ростуризме отмечали, что одна из целей чартерной программы - сделать доступными для туристов новые направления, в том числе сильно удаленные от центральных регионов России. Помимо Сахалина это Камчатка, Владивосток, Байкал.

Впрочем, развивать внутренний туризм сейчас можно и на регулярных рейсах, отмечают в компании "Алеан". Перевозчики снизили тарифы на 30%, так что стоимость билета на чартере и регулярном рейсе по ряду направлений почти сравнялась, пояснил представитель туроператора. Кроме того, собственные чартерные программы несут определенные риски. Самолеты нужно загружать и обеспечивать каждому пассажиру возможность размещения в отеле, а это не всегда возможно. По многим направлениям селить туристов просто некуда. "Имеющихся рейсов и перевозчиков, субсидированных тарифов вполне достаточно для того, чтобы формировать организованные туристические потоки по самым популярным направлениям", - отметили в туркомпании.

Фото: iStock
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Чартерные рейсы особенно востребованы в тех случаях, когда нужно привлечь внимание к малоизвестным у туристов направлениям, говорит вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Это хороший маркетинговый ход. Например, в прошлом году чартеры летали в Хакасию и Бурятию, и сейчас эти направления в рекламе уже не нуждаются, говорит эксперт.

Но чартерные рейсы обязательно нужно субсидировать, чтобы туроператоры могли покрыть часть своих расходов. В прошлом году, компенсаций не было, добавил Волков.

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