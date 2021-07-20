В Забайкалье осудили сбытчиков рогов краснокнижных сайгаков

По полтора года лишения свободы условно получили два жителя Забайкалья и Чеченской Республики за незаконную добычу особо ценных диких животных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Забайкальскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчины попытались ввезти в край рога краснокнижных сайгаков, чтобы потом контрабандой переправить их в Китай. Помешали этому правоохранители. Во время обыска у злоумышленников изъяли 105 рогов общим весом 20 килограммов. Уголовное дело завели по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

Справка "РГ"

Сайгак включен в перечень особо ценных диких животных и занесен в Красную книгу России. По данным Международного союза охраны природы, популяция этих парнокопытных находится в критическом состоянии. Привело к этому избирательное браконьерство в отношении самцов. Сейчас популяция сайгаков в России насчитывает почти 6 тысяч особей.