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20.07.2021 11:14
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке задержан начальник отдела аэропорта, вымогавший взятку

Текст: Юлия Гарднер

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Его фигурантом стал начальник отдела капитального строительства аэропорта.

Замглавы Пенсионного фонда по Челябинской области задержан за взятку

Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте, подозреваемый вымогал у подрядчика, трудившегося в зале приема-вылета терминала "А", три миллиона рублей. Взамен обещал беспрепятственно принять работы и подписать нужные документы.

Мужчину взяли с поличным при получении части подкупа - 1,1 миллиона рублей.

Сейчас следователи проводят обыски, допрашивают свидетелей. Фигуранту предъявлено обвинение. Решением суда он заключен под стражу.

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