Во Владивостоке задержан начальник отдела аэропорта, вымогавший взятку

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Его фигурантом стал начальник отдела капитального строительства аэропорта.

Как сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте, подозреваемый вымогал у подрядчика, трудившегося в зале приема-вылета терминала "А", три миллиона рублей. Взамен обещал беспрепятственно принять работы и подписать нужные документы.

Мужчину взяли с поличным при получении части подкупа - 1,1 миллиона рублей.

Сейчас следователи проводят обыски, допрашивают свидетелей. Фигуранту предъявлено обвинение. Решением суда он заключен под стражу.