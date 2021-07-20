Чему научили в Казани белорусских студентов в рамках проекта "Летний университет"

Когда студентке из Беларуси Виктории Якубик предложили стать участницей проекта "Летний университет-2021", пришлось выбирать. Пройти двухнедельное обучение по одной из 19 дополнительных образовательных программ ей предложили сразу в двух российских вузах - в Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского и в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А.Н. Туполева - КАИ (КНИТУ-КАИ).

Очень хотелось к морю, а выбрала Казань.

- В Беларуси учусь электронному маркетингу, поэтому казанская летняя школа "Из IT-идеи в бизнес-проект" мне ближе, я смогу получить больше профессиональных навыков, - объясняет студентка 3-го курса Брестского технического университета.

- Так я оказалась в команде из 50 белорусских студентов, приехавших обучаться в КНИТУ-КАИ. И ни разу об этом не пожалела.

Столько интересных фишек узнала, которые можно использовать на практике. Какое море, когда есть безумно красивая Казань!

Всего в рамках "Летнего университета-2021" в прославленном казанском вузе прошли обучение пятьдесят белорусских студентов. По словам и. о. ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева, для них было подготовлено два интенсивных курса.

Первый "Информационные системы и технологии, программирование" был построен вокруг применения промышленных роботов. Студенты изучали компьютерное зрение и кибербезопасность, знакомились с реальными кейсами автоматизации производства.

Белорусских студентов особенно поразило гостеприимство и душевное тепло жителей Казани

Второй курс - "Маркетинг", где учащиеся создавали собственный социально-значимый проект "под ключ". Развитию предпринимательских компетенций и разработке современных информационных технологий была посвящена летняя школа "Из IT-идеи в бизнес-проект".

- Было интересно, - рассказывает студентка Брестского государственного технического университета Анна Иванюк. - Проблема, над решением которой мы работали, довольно актуальна. Все знают, что нельзя оставлять ребенка в машине без присмотра. Но иногда такое случается. Как быть, если в жару взрослые на минуту отлучились, а в автомобиле остались дети? Мы разрабатывали датчик, который сканирует салон и, обнаружив там живое существо, тут же отправляет сообщение на телефон владельцу машины, а при отсутствии реакции передает сигнал в службу спасения.

Понравились студентам и семь образовательных интенсивов по soft skills, где их учили работать в команде, принимать на себя разные социальные роли и нести ответственность за совместную работу.

Конечно, все эти знания можно было получить и дистанционно, сидя дома, считает студент Белорусского национального технического университета Денис Красновский, но это же совсем не то!

- Огромную роль играет общение. Когда ты едешь куда-то, все по-другому: новые знания, люди, мысли, ощущения, впечатления.

А этого у белорусских студентов в Казани было предостаточно. Организаторы продумали не только образовательные модули, но и позаботились о комфорте белорусских гостей.

- И в общежитиях уютно, чисто, волонтеры - самые лучшие, по утрам на улице такую зарядку с нами проводили, весь день потом бодрило, - улыбается студент Белорусского национального технического университета Артем Ольшевский.

- А как вкусно и плотно кормили! А это, между прочим, очень важно для студентов, - немного смущаясь, признается студентка Белорусской государственной академии авиации Ксения Федюкевич.

Особенно всех впечатлила национальная татарская кухня и, разумеется, чак-чак (медовые орешки): "Этот сладкий вкус невозможно забыть!" По традиции именно этим угощением встречали белорусских гостей на казанской земле.

Несмотря на то что студентам приходилось заниматься с утра и до позднего вечера, они успевали и песни попеть в общежитии, и на экскурсиях побывать. Культурно-развлекательную-то программу, а ее в Казани готовили тщательно, никто не отменял. В итоге участники проекта смогли посетить множество местных музеев, полюбоваться вечерним городом, съездить на остров-град Свияжск и, конечно же, побывать в Казанском кремле.

- Есть в Казани что-то непривычное для меня, - делится впечатлениями студент Белорусской государственной академии авиации Виталий Котович. - Ни разу раньше не видел, чтобы в одном городе настолько тесно переплетались разные культуры и религии. В Казанском кремле мечеть Кул-Шариф расположена рядом с православным храмом, что говорит о взаимопонимании и взаимоуважении между представителями разных конфессий и народами Татарстана. Это впечатляет.

Согласна с ним и променявшая этим летом море на Казань Виктория Якубик.

- Казань - очень красивый город, а КАИ для нас теперь, как шутит местная молодежь, действительно пуп Земли, - говорит она. - Но особенно меня поразило гостеприимство и душевное тепло. Везде, где можно, в том числе в музеях и на рынке, я общалась с местными жителями, спрашивала, как в Татарстане относятся к Беларуси, и была приятно удивлена тем, как по-доброму здесь относятся к нашей стране. Счастье, что появился "Летний университет". Это не только шанс получить дополнительные знания, но и возможность побывать в России. Большой плюс, что для нас эта поездка бесплатная. Сегодня многие студенты учатся на платной основе, и такую поездку ни они, ни их родители просто не потянули бы.

Белорусов особенно впечатлила национальная татарская кухня и, разумеется, медовые орешки чак-чак. "Этот вкус невозможно забыть!" Фото: Пресс служба КНИТУ-КАИ

Тем временем

Белорусские студенты прошли также обучение в псковском "Летнем университете" по трем образовательным программам - журналистике, филологии, истории, а также шести направлениям soft skills. Об этом сообщили в администрации Псковской области.

Лекции для студентов прочитали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов...

Одним из главных итогов двух недель стали социальные проекты, которые белорусские студенты готовили под руководством наставников и смогут реализовать на родине. Участники подготовили разнообразные проекты: от создания приложений для упрощения путешествий до нравственно-полового воспитания и медицинских решений. Все обучающиеся получили сертификаты о прохождении дополнительных образовательных программ.

Церемония закрытия "Летнего университета" состоялась в Пскове на городском пляже, где прошли спортивные и развлекательные мероприятия. Завершение проекта ознаменовал пролет легкомоторных самолетов с флагами России и Беларуси над акваторией реки Великой.

Всего в проекте "Летний университет" приняли участие 12 университетов России. Наибольшее количество участников собралось в Пскове - 150 студентов. Им удалось не только получить углубленные знания по своим будущим профессиям, но и навыки социального проектирования и soft skills. Молодые люди смогли познакомиться с особенностями регионов, где они обучались, увидеть самые интересные места в России.