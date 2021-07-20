Намаз в честь Курбан-байрама в Казани прочитали на открытом воздухе

Мусульмане в Казани прочитали праздничную молитву в честь Курбан-байрама на открытом воздухе. Это связано с коронавирусными ограничениями, из-за которых внутри мечетей могут одновременно находиться не более 100 человек.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел проповедь из Галеевской мечети, трансляция велась на местных телевизионных и радиоканалах, а также на интернет-ресурсах. Перед началом намаза священнослужитель зачитал поздравление от президента Татарстана Рустама Минниханова.

- В современном Татарстане, являющем собой пример мирного сосуществования и плодотворного взаимодействия представителей разных национальностей и вероисповеданий, тесно переплетаются значимые события религиозной жизни мусульман, христиан и иудеев. Празднование Курбан-байрама в нашей республике традиционно проходит в атмосфере духовного единения, благожелательности и взаимопонимания. Символично также, что вслед за празднованием Курбан-байрама мы станем свидетелями знаменательного события - освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря, - говорится, в частности, в обращении.

После утренней молитвы верующие направились к местам обряда жертвоприношения, в этом году в столице РТ подготовили 16 таких площадок. Мясо животных, напомним, затем раздается нуждающимся, а также близким и родственникам.

Традиционно Курбан-байрам в Казани сопровождается благотворительными мероприятиями. Так, Духовное управление мусульман республики объявил акцию "Накорми нуждающегося". В прошлом году в ее рамках мясо было передано более чем 750 малоимущим семьям и в пять социальных учреждений.

Празднование продолжится и во второй половине дня. В казанском парке Горького состоится семейный фестиваль "Курбан Фест", в программе которого запланировано исполнение мунаджатов, стихов, а также анимационное и научное шоу, мастер-классы для детей по изготовлению различных поделок. К слову, принять участие в празднике могут люди любого вероисповедания.