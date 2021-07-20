Пермячка отсудила 300 тысяч рублей за профессиональное заболевание

В Перми местная жительница обратилась в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда со своего работодателя в связи с получением профессионального заболевания.

Как пояснили в Пермском краевом суде, женщина работала в должности машиниста молота на крупном машиностроительном предприятии. При прохождении медосмотра ей был установлен предварительный диагноз профессионального заболевания. При этом для предприятия, на котором трудилась потерпевшая, были выданы рекомендации - установить оборудование на виброизоляционные опоры для снижения уровня вибрации.

Однако работодатель проигнорировал выданные рекомендации. В результате в организме работницы начал стремительно развиваться комплекс патологических заболеваний: локальные боли в суставах рук, грудном и поясничном отделах позвоночника сопровождались периодическими головными болями и повышением артериального давления.

Суд пришел к выводу, что материалами дела подтверждаются причинная связь между работой гражданки во вредных условиях труда и возникновением профессионального заболевания. Он обязал выплатить работодателя компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.