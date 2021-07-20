В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии

Мусульмане Башкортостана отмечают один из двух основных праздников ислама - Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и спикер республиканского парламента Константин Толкачев поздравили верующих с этим событием.

Как отметил пресс-секретарь Духовного управления мусульман РБ Газиз Юсупов, хоть республика и не входит в "красную зону" по ограничениям, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, и все 600 мечетей открыты, от их посещения рекомендовано воздерживаться людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

- С учетом эпидемиологической ситуации, в мечетях разрешалось находиться не более ста прихожанам. Так как погода в республике отличная, намазы проводили на свежем воздухе, во дворах мечетей, - добавил он.

Затем прихожане разошлись, чтобы принести жертву - курбан - барашка или корову. Само слово "курбан" означает приближение к чему-либо, в данном случае - к Всевышнему. Мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он в течение года имел свободные 38 тысяч рублей - эквивалент 595 граммов серебра. Если такие деньги есть, то правоверный приобретает жертвенное животное, а его мясо раздает. Не менее трети - нуждающимся, чаще всего многодетным семьям, сиротам в детские дома или неимущим соседям, треть - родственникам, треть оставляет себе. Допускается отдавать мясо и целиком на благотворительность.

Второй год подряд животное для жертвоприношения можно приобрести через веб-ресурс kurban-online.ru, созданный Центром развития халяль-индустрии ДУМ РБ еще в прошлом году. В условиях пандемии это оказалось очень востребованным. Не выходя из дома, верующие могут выбрать животное, бесконтактно оплатить покупку, а остальное - само жертвоприношение, доставка халяльного мяса и прочее - делают сотрудники центра. Небольшой барашек обходится в этом году в пределах семи тысяч рублей.

Приносить жертву можно не только 20 июля, но также весь день 21, 22-го и до обеда 23 июля. Для этого в каждом муниципалитете определены площадки, где заклание животных проводят по всем канонам ислама подготовленные и опытные люди.

Председатель Духовного управления мусульман РБ Айнур хазрат Биргалин призвал прихожан провести праздничные дни с родными и близкими в кругу семьи.

- Воистину укрепление семейных связей - это благодеяние, - подчеркнул муфтий.

В исламской традиции истоки обряда жертвоприношения восходит к пророку Ибрагиму (Аврааму), которому Всевышний ниспослал испытание, приказав пожертвовать сыном. Увидев покорность его воле, Господь заменил жертву на животное.

Курбан-байрам отмечается в честь окончания хаджа (паломничества в Мекку) через 70 дней после другого большого исламского праздника - Уразы-байрама.