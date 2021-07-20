Новости

Посол Китая на Украине написал письмо арестованному Медведчуку 10:25
По факту жесткой посадки самолета на Ямале возбуждено дело 10:22
МЭР увеличит число получателей льготных кредитов по программе 1764 10:08
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам 10:06
В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии 10:06
Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику 10:03
Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн 10:02
В Кургане накажут пьяного пассажира самолета 09:54
На Чукотке два детских сада закрыли на карантин из-за COVID-19 09:53
В Приморье двух пассажиров сняли с самолета из-за ссоры за место 09:51
Президент МОК назвал сумму затрат на Олимпиаду в Токио 09:47
В Тюмени пьяный водитель "Газели" спровоцировал ДТП с погибшими 09:47
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом 09:39
Вирусолог назвал преимущества вакцины "ЭпиВакКорона" 09:29
В Бурятии подтопило дома и дороги из-за высокого уровня Байкала 09:27
Россия получила новые заявки на истребители Су-35 09:18
В подмосковном Домодедове приезжий ограбил трех женщин 09:16
На Чукотке построят дома для пострадавших от паводка 09:10
В Липецкой области ввели временную схему движения 09:09
Хуснуллин спрогнозировал рост ставок по ипотеке к концу года 09:03
ФСБ опубликовала список запрещенных к передаче другим странам сведений 08:55
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации 08:52
Еще один спортсмен в Олимпийской деревне заболел коронавирусом 08:47
В Москве 60 процентов жилых домов готовы к новому отопительному сезону 08:36
В Киргизии мощный селевой поток унес жизнь 16-летнего подростка 08:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсудят развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 10:06
Рубрика: Общество

В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии

Текст: Гульназ Данилова
Мусульмане Башкортостана отмечают один из двух основных праздников ислама - Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и спикер республиканского парламента Константин Толкачев поздравили верующих с этим событием.

Как отметил пресс-секретарь Духовного управления мусульман РБ Газиз Юсупов, хоть республика и не входит в "красную зону" по ограничениям, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, и все 600 мечетей открыты, от их посещения рекомендовано воздерживаться людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

- С учетом эпидемиологической ситуации, в мечетях разрешалось находиться не более ста прихожанам. Так как погода в республике отличная, намазы проводили на свежем воздухе, во дворах мечетей, - добавил он.

Затем прихожане разошлись, чтобы принести жертву - курбан - барашка или корову. Само слово "курбан" означает приближение к чему-либо, в данном случае - к Всевышнему. Мусульманин обязан совершить жертвоприношение, если он в течение года имел свободные 38 тысяч рублей - эквивалент 595 граммов серебра. Если такие деньги есть, то правоверный приобретает жертвенное животное, а его мясо раздает. Не менее трети - нуждающимся, чаще всего многодетным семьям, сиротам в детские дома или неимущим соседям, треть - родственникам, треть оставляет себе. Допускается отдавать мясо и целиком на благотворительность.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Второй год подряд животное для жертвоприношения можно приобрести через веб-ресурс kurban-online.ru, созданный Центром развития халяль-индустрии ДУМ РБ еще в прошлом году. В условиях пандемии это оказалось очень востребованным. Не выходя из дома, верующие могут выбрать животное, бесконтактно оплатить покупку, а остальное - само жертвоприношение, доставка халяльного мяса и прочее - делают сотрудники центра. Небольшой барашек обходится в этом году в пределах семи тысяч рублей.

Приносить жертву можно не только 20 июля, но также весь день 21, 22-го и до обеда 23 июля. Для этого в каждом муниципалитете определены площадки, где заклание животных проводят по всем канонам ислама подготовленные и опытные люди.

Председатель Духовного управления мусульман РБ Айнур хазрат Биргалин призвал прихожан провести праздничные дни с родными и близкими в кругу семьи.

- Воистину укрепление семейных связей - это благодеяние, - подчеркнул муфтий.

В исламской традиции истоки обряда жертвоприношения восходит к пророку Ибрагиму (Аврааму), которому Всевышний ниспослал испытание, приказав пожертвовать сыном. Увидев покорность его воле, Господь заменил жертву на животное.

Курбан-байрам отмечается в честь окончания хаджа (паломничества в Мекку) через 70 дней после другого большого исламского праздника - Уразы-байрама.

В регионах Общество Религия Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Курбан-Байрам

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
Международный авиационно-космический салон МАКС-2021
Россия получила новые заявки на истребители Су-35
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
Reuters: США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2"
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19