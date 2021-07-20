В Нижегородской области найдено тело пропавшего мальчика

В Ворсме Нижегородской области найдено тело пропавшего четырехлетнего мальчика. Погибшего обнаружили водолазы в местном водоеме, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Поиск был организован в рамках уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

По версии следствия, вечером 19 июля ребенок ушел из дома в неизвестном направлении. Мальчик страдал заболеванием, в силу которого он дезориентирован в пространстве. Следователем был организован поиск, в котором участвовали оперативные сотрудники полиции и МЧС, волонтеры поисковых отрядов и местные жители.

Сейчас следователи продолжают работать на месте происшествия, проводят осмотр тела, назначена судебно-медицинская экспертиза.