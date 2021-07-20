В Оренбуржье нефтяники помогли волонтерам вывезти мусор на переработку

Более тонны собранных экоактивистами Бузулука отходов для вторичной переработки вывезены в Самарскую область при поддержке нефтяной компании "Новый Поток" (НКНП). На перерабатывающие предприятия доставлено 240 килограммов пластика и 827 килограммов стекла.

Общественная экологическая организация "Зеленый патруль - Бузулук" действует в городе уже третий год. А началось все с нескольких добровольцев, которые захотели сделать окрестности чище.

- Одна хорошая привычка бегать по утрам недалеко от реки Бузулук со временем переросла в еще одну полезную - совмещать пробежку с уборкой, поделилась помощник руководителя организации Анна Семенова. - Так подобралась команда единомышленников. Зеленый патруль вырос до 10 постоянных волонтеров и оформился как автономная некоммерческая организация. Для грантовой поддержки этот пункт оказался важным. Сейчас мы уверены в своих планах и не перестаем мечтать о собственном прессе и постоянной прописке.

Волонтеры занимаются сбором и подготовкой пригодных к переработке отходов пластика, упаковки тетрапак, стекла, металла и бумаги. Экоактивисты проводят акции по расчистке берегов от мусора, раз в месяц дежурят в центре города, принимая макулатуру, а также чистую пластиковую и стеклянную тару у горожан. Примерно раз в квартал отсортированные и накопленные отходы требуется вывозить и сдавать на переработку в точки приема, расположенные в Самарской области. А это - очень существенные расходы.

Первый опыт сотрудничества активисты НКНП и Зеленого патруля получили во время проведения экологического фестиваля "Чистые берега" в мае. Тогда НКНП выступила генеральным спонсором первого в городе субботника с раздельным сбором отходов. Ответственному отношению к состоянию окружающей среды в компании уделяют особое внимание.

- Вопросы утилизации, обезвреживания и переработки отработанных материалов остро стоят в нашей повестке дня, потому что решения, которые предлагает сектор вторичной переработки, на данный момент высокозатратны. Мы ищем новые возможности, идеи и технологии, способные не только сделать процесс экономически эффективным, но и внести вклад в развитие цикличной экономики, - рассказала Татьяна Кожевникова, ведущий специалист экологической службы ООО "НКНП".

Новой совместной акцией стала организованная нефтяниками транспортировка крупной партии отходов на переработку. В результате, от свалки и бездумного складирования спасено в общей сложности 1067 килограммов перерабатываемого мусора. Пластик сдан в компанию "Альянс-Полимер", что в Красноярском районе Самарской области, а стекло - в фирму "Экотек" поселка Новосемейкино.

- Мы благодарим тех, кто оказывает нам поддержку, мы рады любой помощи - будь то транспортное сопровождение или активные волонтеры, которые свежими силами вливаются в наши ряды на регулярных субботниках, - говорит Инна Бреусова, руководитель организации "Зеленый патруль - Бузулук". - Мы стремимся своим примером показать, что раздельный сбор мусора - это совсем не сложно! Существуют определенные правила сортировки, которые легко превратить в полезные привычки. Какие отходы поддаются рециклингу, а какие - нет, как подготовить сырье для сдачи на переработку - эти вопросы разбираем на экологических уроках со школьниками или в коллективах.