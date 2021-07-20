В Самаре представили цифровые решения в новом многофункциональном комплексе

Многофункциональный комплекс станет площадкой для проведения мероприятий с клиентами, обучения сотрудников, партнеров компании "Электрощит Самара" и развития программы промышленного туризма в регионе. В комплексе представлены флагманские разработки и цифровые решения компании. Он также будет выполнять функцию учебного класса - станет местом обучения и проведения курсов повышения квалификации персонала.

В открытии нового пространства принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

- В Самарской области много активных инвесторов, и мы рады, что Schneider Electric в связке с "Электрощит Самара" вкладывается в свое развитие и развитие уникальных инжиниринговый технологий. Сегодня на базе компании под личным контролем губернатора опережающими темпами идет создание специальной сертифицирующей электротехнической лаборатории, которая станет уникальной для нашей страны. Также совместно с коллегами мы активно работаем над созданием индустриального парка на этой территории. Новый выставочный комплекс станет обязательным местом для посещения в качестве развития промышленного туризма. На следующей неделе мы принимаем в регионе большую Бельгийско-Люксенбургскую Торгово-Промышленную Палату, и обязательно привезем их сюда! - поделился планами министр.

Отметим, в Самарской области созданы все условиях для развития бизнеса, поддержку инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

- От лица Schneider Electric я хотел бы поблагодарить руководство и сотрудников завода за плодотворную работу, упор на локализацию и стремление оставаться в авангарде технического прогресса. Новый комплекс позволит дополнительно продемонстрировать ее инновационный потенциал, - отметил председатель совета директоров Электрощит Самара Йохан Вандерплаетсе.

Генеральный директор управляющей организации "Электрощит Самара" Владимир Шатунин отметил, что в комплексе представлено инновационное оборудование компании, достижения последних лет.

- Мы сегодня представляем многофункциональную площадку, которая также будет местом для проведения переговоров, встреч с нашими клиентами, обучения сотрудников и партнеров, - добавил Владимир Шатунин.