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20.07.2021 12:32
Рубрика: Общество

В Самарской области из-за коронавируса закрыли танцплощадки и фанзоны

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

В Самарской области с 20 июля ввели запрет на работу танцполов и фанзон, проведение корпоративов. Фудкорты в регионе с 20 июня обслуживают только в формате "на вынос" и на доставку заказов. МФЦ и организации в сфере услуг работают только по предварительной записи.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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В то же время, с 16 июля на всей территории Самарской области главный санитарный врач региона ввел обязательные прививки от новой коронавирусной инфекции для определенного круга лиц из-за резкого роста заболеваемости за неделю на 30 процентов.

В обязательном порядке на территории региона должны привиться медики, работники образования, социальной сферы, торговли, общепита, транспорта, и прочих обслуживающих клиентов предприятий (такси, почта, кинотеатры, химчистки, прачечные, банки). Также прививки обязательны для госслужащих, муниципальных работников и всех структур государственной, областной и местной власти. Первую дозу вакцины нужно ввести до 7 августа, вторую - до 1 сентября 2021 года. За это ответственны руководство предприятий.

Кстати, под вопросом проведение матча команд "Крылья Советов" и "Ахмат" на стадионе "Солидарность Арена" в ближайшее воскресенье. Рассматриваются варианты заполняемости трибун на 30 или 50 процентов. Не исключено, что матч пройдет вообще без зрителей. Окончательное решение власти примут в ближайшие дни с учетом эпидемиологической ситуации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Пандемия коронавируса COVID-19

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