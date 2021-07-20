В Самарской области из-за коронавируса закрыли танцплощадки и фанзоны

В Самарской области с 20 июля ввели запрет на работу танцполов и фанзон, проведение корпоративов. Фудкорты в регионе с 20 июня обслуживают только в формате "на вынос" и на доставку заказов. МФЦ и организации в сфере услуг работают только по предварительной записи.

В то же время, с 16 июля на всей территории Самарской области главный санитарный врач региона ввел обязательные прививки от новой коронавирусной инфекции для определенного круга лиц из-за резкого роста заболеваемости за неделю на 30 процентов.

В обязательном порядке на территории региона должны привиться медики, работники образования, социальной сферы, торговли, общепита, транспорта, и прочих обслуживающих клиентов предприятий (такси, почта, кинотеатры, химчистки, прачечные, банки). Также прививки обязательны для госслужащих, муниципальных работников и всех структур государственной, областной и местной власти. Первую дозу вакцины нужно ввести до 7 августа, вторую - до 1 сентября 2021 года. За это ответственны руководство предприятий.

Кстати, под вопросом проведение матча команд "Крылья Советов" и "Ахмат" на стадионе "Солидарность Арена" в ближайшее воскресенье. Рассматриваются варианты заполняемости трибун на 30 или 50 процентов. Не исключено, что матч пройдет вообще без зрителей. Окончательное решение власти примут в ближайшие дни с учетом эпидемиологической ситуации.