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20.07.2021 09:02
Рубрика: Общество

В Саратове прощаются с фотожурналистом Николаем Титовым

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Сегодня, во вторник, саратовцы прощаются с фотокорреспондентом Николаем Титовым. Наш коллега ушел из жизни после тяжелой болезни 17 июня.
Фото: Владимир Янченко/РГ Фото: Владимир Янченко/РГ
Фото: Владимир Янченко/РГ

Известный журналист сотрудничал с многими федеральными и местными СМИ, с фотоагентствами. Немало хороших снимков Николая Александровича опубликовала и "Российская газета".

В газете "Саратов" Николай долго вел постоянную рубрику "из жизни города С."

Высокого худого человека с рюкзаком за плечами и фотокамерой в руках часто видели на саратовских улицах. На протяжении десятков лет он был фотолетописцем событий, происходивших в городе. Как вспоминают коллеги, за день успевал отснять несколько сюжетов. Начинал его рано утром на каком-нибудь официальном мероприятии и заканчивал поздно вечером на спортивном матче или спектакле. На велосипеде и с фотокамерой объехал едва ли не всю Саратовскую область.

- Сейчас я разбираю снимки, мы часто работали бок о бок, за это время прошла целая жизнь, жалко, что друг друга мало снимали, - говорит товарищ Николая Владимир Янченко.

Теперь в связи с печальным событием коллеги публикуют немало хороших фотографий Николая Титова, и все же в жизни он, как это и полагается настоящему профессионалу, чаще оставался за кадром.

Несколько лет назад, когда в Хвалынске открывали памятник художнику Кузьме Петрову - Водкину, областное минпечати организовало туда поездку для журналистов. В автобусе мы встретились с Титовым, и по дороге он загорелся идеей показать мне Хвалынск.

Сначала зашли поздороваться с Валентиной Бородиной в художественный музей, они как раз издали фотоальбом, куда вошли снимки и Николая. А потом Коля повел меня по тихим хвалынским улочкам. Познакомил с удивительной художницей-примитивисткой, с хвалынчанином "коллекционирующим" местные родники, с семьей петербуржцев, переехавших в волжский городок и теперь занимающихся народными промыслами. Домашний музей в старинном доме, который создала его хозяйка, жительница Москвы, нам открыл и показал ее сосед. Все эти люди ранее оказывались героями фотосюжетов Титова и все стали его друзьями.

После этого похода у меня заново открылись глаза на Хвалынск, где я до этого был несколько раз, он стал понятней и интересней.

Светлая память Николаю Александровичу, соболезнования его родным.

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