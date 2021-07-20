В Ульяновке троллейбус загорелся от удара молнии, однако с возгоранием справился водитель электротранспорта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, молния попала в троллейбус, который спускался с Майской горы в Заволжском районе города. Машина загорелась, однако водитель не растерялся и сам справился с пожаром с помощью огнетушителя.

Когда на место прибыли пожарные, возгорание уже было ликвидировано. Пострадавших среди пассажиров, к счастью, не оказалось.

Ранее ГУ МЧС по региону объявляло "оранжевый" уровень опасности: грозу, град и шквалистый ветер.