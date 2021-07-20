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20.07.2021 16:49
Рубрика: Происшествия

В Ульяновке троллейбус загорелся от удара молнии

Текст: Андрей Куликов

В Ульяновке троллейбус загорелся от удара молнии, однако с возгоранием справился водитель электротранспорта.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, молния попала в троллейбус, который спускался с Майской горы в Заволжском районе города. Машина загорелась, однако водитель не растерялся и сам справился с пожаром с помощью огнетушителя.

Когда на место прибыли пожарные, возгорание уже было ликвидировано. Пострадавших среди пассажиров, к счастью, не оказалось.

Ранее ГУ МЧС по региону объявляло "оранжевый" уровень опасности: грозу, град и шквалистый ветер.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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