Алтай будет развивать инфраструктуру туризма по новому нацпроекту

19 июля Республика Алтай в числе первых трех регионов заключила соглашение с корпорацией Туризм.РФ о комплексном развитии туристической инфраструктуры по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ, который подписали глава республики Олег Хорохордин и вице-премьер, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко, предусматривает создание в регионе современных туркомплексов со всей сопутствующей инфраструктурой, что в ближайшее десятилетие позволит в полтора раза увеличить поток туристов в регион.

Строить отели, горнолыжные комплексы и турбазы планируется за счет привлечения частных инвестиций, а возводить дороги и инженерные коммуникации - за счет бюджетного финансирования.

Гендиректор корпорации Сергей Суханов вместе с замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрием Гордеевым в конце июня посетили Республику Алтай и на месте изучили перспективные проекты и туристические площадки. Они осмотрели территорию вокруг Телецкого озера, побывали на строящемся горнолыжном курорте "Манжерок", а также на крупнейшей в регионе инвестплощадке "Жемчужина Алтая". Именно на развитие этих туристических площадок региональные власти и делают ставку в соглашении.

"Жемчужина Алтая" - не состоявшая особая экономическая зона туристического профиля "Долина Алтая" (еще ранее - "Алтайская долина" - прим. ред.). В 2016 году минэкономразвития РФ признал реализацию этого проекта неэффективной и передал его на региональный уровень. За девять лет существования ОЭЗ (в 2007-2016 годах) в строительство обеспечивающей инфраструктуры этой площадки федеральный и республиканский бюджеты инвестировали около четырех миллиардов рублей. Но турзона так и не заработала: из-за ошибок при возведении искусственного озера проект не привлек частных инвесторов, готовых строить здесь туробъекты. С 2016 года региональные власти самостоятельно пытались оживить "Жемчужину", но безуспешно. И теперь надеются, что нацпроект вдохнет в нее жизнь.

- Проект уже несколько лет находится в замороженном состоянии, - подчеркнул Олег Хорохордин. - Мы рассчитываем, что в сотрудничестве с Корпорацией Туризм.РФ нам удастся найти инвесторов и приступить к развитию этой территории. Здесь можно размещать не только объекты туризма и развлечений, но и санаторно-оздоровительные комплексы, и экспортно-ориентированные экологичные производства.

По мнению Сергея Суханова, бизнес уже сейчас может заходить на площадку "Жемчужины Алтая" и строить туробъекты, поскольку она расположена близко к аэропорту Горно-Алтайска и имеет необходимые коммуникации.

- В рамках соглашения мы определим перспективные территории для реализации инвестиционных проектов. Наша задача - выстроить удобную логистику между уже действующими и будущими туробъектами, чтобы гости могли побывать во многих интересных местах региона, - отметил он.

По оценке специалистов корпорации Туризм.РФ, реализация проектов в рамках соглашения позволит создать в республике до 1,5 тысячи новых мест размещения и увеличить туристический поток с двух до трех миллионов человек в год.

Комментарий

Олег Хорохордин, глава Республики Алтай:

- Соглашение предусматривает не только содействие внутреннему и въездному туризму, но и обеспечение социально-экономического развития Республики Алтай с учетом сохранения нашей природной среды, уважения традиций и уникальных культурных особенностей жителей региона, безусловного сохранения природных объектов. Вместе с Корпорацией мы с учетом мнения жителей республики будем определять приоритетные направления - это поддержка экологического туризма, агротуризма и других сберегающих природу направлений активного отдыха. А чтобы Республика Алтай могла конкурировать с другими курортами России и мира, будем повышать уровень сервиса и кадрового обеспечения, приглашать для обучения наших предпринимателей и тех, кто занят в туристической отрасли, экспертов федерального и международного уровней.

Справка "РГ"

В Республике Алтай сегодня действует 388 коллективных средств размещения и более 400 сельских домов. В 2020 году турпоток в регион вырос на 15 процентов летом и на 26 процентов зимой и достиг 2,2 миллиона человек.