В Барнауле откроют "Ленту памяти" победителей Шукшинского кинофестиваля

Завтра, 22 июля, в Барнауле на территории усадьбы Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая откроют "Ленту памяти" победителей традиционного Шукшинского кинофестиваля. Она составлена из небольших каменных плит со стилизованным изображением киноленты, на которых написаны год фестиваля (начиная с 1999-го и заканчивая 2020-м), названия фильмов и имя режиссера.

Звездная дорожка, по словам директора ГМИЛИКА Игоря Короткова, каждый год будет прирастать новыми плитками с именами победителей.

- Как ни удивительно, но самым сложным в реализации нашей идеи оказалось восстановление и перепроверка информации, связанной с лауреатами, - рассказал "РГ" Игорь Алексеевич. - Особенно много проблем доставили первые годы кинофестиваля, "доинтернетные". Информацию искали по газетным архивам и уцелевшим видеосъемкам. Структура и каноны кинофестиваля установились не сразу - дополнительные сложности создали разностатусные призы, которые вручались вначале победителям и призерам.

Напомним, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в крае Шукшинские дни на Алтае перенесены на осень. В частности, кинофестиваль планируется провести с 28 сентября по 2 октября.

До конца нынешнего года на территории усадьбы музея будет установлен арт-объект из трех частей с художественной мозаикой, посвященной Василию Шукшину и ежегодным фестивалям его имени. Заказ доверен мастерам Колыванского камнерезного завода им. Ползунова.