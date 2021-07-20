В Новосибирске началась реконструкция старейшей городской библиотеки

В Новосибирской области в рамках проекта "Культура малой Родины" продолжается реконструкция библиотек. На днях подрядчики приступили к ремонтным работам в старейшей библиотеке Новосибирска, носящей имя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Открытие библиотеки в статусе модельной планируется осенью этого года.

Модельная библиотека - это многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр, призванный обеспечить пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях.

Председатель регионального общественного совета проекта "Культура малой Родины" Светлана Тарасова, рассказала, что за 2019-2020 годы в Новосибирской области открыто восемь модельных библиотек. В этом году открывается одна модельная библиотека в Новосибирске и три - в районах области.

- Новая библиотека создается под разные нужды и потребности людей, здесь удобные условия для работы и чтения. Библиотеки должны соответствовать современным потребностям и тем ожиданиям, которые есть у молодежи - комфорт и уют. В рамках проекта "Культура малой Родины" обустраивается новое современное пространство и закупается достойный книжный фонд, - отметила Светлана Тарасова.

Сотрудники центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина уже активно готовятся к новому статусу своей библиотеки: проходят обучение, занимаются обновлением книжного фонда, закупают оборудование. Отметим, что в помещении библиотеки приступили к ремонтным работам, продолжая обслуживать читателей.

- Считаю, что интерес к модельным библиотекам растет и надо его поддерживать. Они становятся центрами культуры, особенно в сельской местности, формируется новая библиотечная среда. Сейчас, несмотря на пандемию, людям нужны книги, общение. Одна из наших главных задач - приучить молодежь к тому, чтобы они ходили в библиотеку. Как коренному жителю Новосибирска, приятно, это эта старейшая городская библиотека модернизируется, получает второе рождение, - прокомментировал свой визит в библиотеку депутат Законодательного собрания региона Олег Иванинский.

Сейчас в библиотеке убраны перегородки между Центром общественного доступа к информационным ресурсам и читальным залом, снято старое напольное покрытие. Площадь ремонта составляет почти 500 квадратных метров, объем финансирования - десять миллионов рублей из федерального бюджета.