В Новосибирске разворачивается ремонт дорог на средства облбюджета

Новосибирские дорожники к следующей неделе отремонтируют полукилометровый участок улицы Лескова в Октябрьском районе. Он вошел в программу ремонта благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета. Объемы работ оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Улица Лескова небольшая, но трафик здесь высокий - водители объезжают по ней пробки, которые в час пик возникают на улице Кирова. Последний раз ее ремонтировали в 2007 году, после этого ни поддерживающего, ни ямочного ремонта здесь не проводилось. И таких улиц в Новосибирске довольно много. Поэтому решение о выделении городу дополнительных средств на ремонт дорог было необходимым, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Участок расположен между улицами Грибоедова и Автогенной. Работы компания "СТС-Плюс" ведет в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта. Укладка асфальта начнется там через два дня.

Перечень участков, которые отремонтируют в городе на средства облбюджета, был согласован с минтрансом Новосибирской области, депутатами регионального Законодательного собрания и горсовета. В него вошли 85 объектов во всех районах Новосибирска. Больше всего - 17 - в Октябрьском

В общей сложности работы осуществляют три подрядные организации - "СтройСити" (ей предстоит отремонтировать 64,45 тысяч квадратных метров), "СТС-Плюс" (112,9 тысяч квадратных метров) и "СибСтрой" (55,45 тысяч квадратных метров). По данным пресс-центра мэрии, дорожники уже завершили работы на 14 участках. Они расположены на улице Немировича-Данченко, Забалуева, 2-й Станционной, Большой, Сакко и Ванцетти и ряде других.

Напомним, 8 июля на сессии Заксобрания депутаты приняли решение дополнительно выделить городу Новосибирску на дорожный ремонт 278 миллиона рублей.