В Новосибирске разворачивается ремонт дорог на средства облбюджета

Новости

Временный президент Мали не пострадал во время покушения 14:58
Сенатор: В рамках ПАСЕ может быть разработана конвенция о праве на прививки 14:58
Умер легендарный греческий актер и певец Толис Воскопулос 14:53
Армейская авиация поможет Карелии тушить лесные пожары 14:51
Россия сыграет матчи отбора ЧМ-2022 в Казани и Санкт-Петербурге 14:47
Треть российских студентов хотят стажироваться в благотворительных организациях 14:44
Съемки приквела "Игры престолов" остановлены из-за коронавируса 14:43
Видео: съемки финального сезона "Сватов" завершились в Грузии 14:39
МИД РФ зафиксировал готовность талибов к компромиссу в Афганистане 14:32
Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новый мессенджер 14:23
Посол Италии не исключил открытие границ для туристов из РФ в сентябре 14:19
Сергей Шойгу поздравил актрису Людмилу Чурсину с 80-летием 14:18
Экологи призвали москвичей не кормить летом городских птиц 14:08
Собянин: От COVID-19 в Москве привились более 4 миллионов человек 13:59
До конца года московское метро запустит Face Pay для пассажиров 13:55
Как планирует освещать Олимпийские игры канал "Матч ТВ" 13:51
Лукашенко поручил обратить внимание на кадровый состав дипмиссий 13:48
В Тюменской области частично приостановили плановую медпомощь 13:46
ВДВ пополнили более 6 тысяч новобранцев 13:46
В жилом доме в Москве упал лифт, пострадали три человека 13:39
Ковчег с частицей мощей святого Александра Невского доставят в Гомель 13:38
Испытания С-500 "Прометей" практически завершены 13:38
Россияне назвали самые частые причины отгулов 13:33
Песков: Путин положительно оценивает работу врио губернатора Хабаровского края 13:29
В Минздраве назвали опасный симптом после прививки от коронавируса 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 14:02
Рубрика: Власть

В Новосибирске разворачивается ремонт дорог на средства облбюджета

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирские дорожники к следующей неделе отремонтируют полукилометровый участок улицы Лескова в Октябрьском районе. Он вошел в программу ремонта благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета. Объемы работ оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

 - Улица Лескова небольшая, но трафик здесь высокий - водители объезжают по ней пробки, которые в час пик возникают на улице Кирова. Последний раз ее ремонтировали в 2007 году, после этого ни поддерживающего, ни ямочного ремонта здесь не проводилось. И таких улиц в Новосибирске довольно много. Поэтому решение о выделении городу дополнительных средств на ремонт дорог было необходимым, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Фото: Татьяна Кравченко
Мэр Новосибирска проконтролировал капремонт теплотрассы на Богаткова

Участок расположен между улицами Грибоедова и Автогенной. Работы компания "СТС-Плюс" ведет в ночное время, чтобы не препятствовать движению транспорта. Укладка асфальта начнется там через два дня.

 Перечень участков, которые отремонтируют в городе на средства облбюджета, был согласован с минтрансом Новосибирской области, депутатами регионального Законодательного собрания и горсовета. В него вошли 85 объектов во всех районах Новосибирска. Больше всего - 17 - в Октябрьском

 В общей сложности работы осуществляют три подрядные организации - "СтройСити" (ей предстоит отремонтировать 64,45 тысяч квадратных метров), "СТС-Плюс" (112,9 тысяч квадратных метров) и "СибСтрой" (55,45 тысяч квадратных метров). По данным пресс-центра мэрии, дорожники уже завершили работы на 14 участках. Они расположены на улице Немировича-Данченко, Забалуева, 2-й Станционной, Большой, Сакко и Ванцетти и ряде других.

 Напомним, 8 июля на сессии Заксобрания депутаты приняли решение дополнительно выделить городу Новосибирску на дорожный ремонт 278 миллиона рублей.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Новосибирск. Городские приоритеты

Главное сегодня

Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Правительство утвердило направления "зеленого" финансирования
Стали известны подробности задержания начальника УГИБДД Ставрополья
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России