В Новосибирской области детей-сирот обеспечат жильем

Новости

Прокуроры начали проверку ситуации с COVID-19 в детских садах на Чукотке 11:57
Российские танкисты совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон 11:55
В Челябинске замминистра экологии задержали за слив данных о рейдах 11:50
Рафик Загрутдинов: В столичном районе Ховрино построят школу с планетарием 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 3 188 новых случаев COVID-19 11:25
Дожди затопили метро в столице Болгарии 11:19
В Госдуме посоветовали Порошенко прекратить угрожать Крыму 11:17
Намаз в честь Курбан-байрама в Казани прочитали на открытом воздухе 11:10
Россия получила иностранные заказы на МиГ-35 11:00
Курс биткоина рухнул ниже 30 тысяч долларов 10:55
В Москве начали строить мост Северного дублера Кутузовского проспекта 10:54
Врач предупредил о бесконечности постковидного синдрома 10:47
Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 млрд рублей 10:44
Под Смоленском военный убил прохожего бордюрным камнем 10:39
МОК утвердил изменение олимпийского девиза 10:38
В столичном регионе участились несчастные случаи на железной дороге 10:37
Московские бизнесмены смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг 10:29
Посол Китая на Украине написал письмо арестованному Медведчуку 10:25
По факту жесткой посадки самолета на Ямале возбуждено дело 10:22
МЭР увеличит число получателей льготных кредитов по программе 1764 10:08
Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам 10:06
В Курбан-байрам праздничные намазы прошли в 600 мечетях Башкирии 10:06
Новый радар в Крыму возьмет под контроль Атлантику 10:03
Проект "Московское долголетие" возвращается в офлайн 10:02
В Кургане накажут пьяного пассажира самолета 09:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
В "РГ" обсуждают развитие календаря прививок в условиях COVID-19
С каким ЕГЭ примут в вуз
С каким ЕГЭ примут в вуз
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 10:58
Рубрика: Власть

В Новосибирской области детей-сирот обеспечат жильем

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области введена новая дополнительная мера поддержки детей-сирот. Эта категория граждан сможет получить выплату на приобретение жилья.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Прием документов для включения в реестр заявителей на получение социальных сертификатов стартует с 26 июля текущего года. Соответствующий порядок предоставления указанной соцвыплаты накануне утвержден правительством региона.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области дольщики получат компенсации и квартиры

Как сообщила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, в 2021 году в региональном бюджете предусмотрено более 1,25 миллиарда рублей на обеспечение жильем детей-сирот. На эти средства планируется приобрести порядка 800 квартир.

- Новая региональная мера поддержки - социальный сертификат - позволит увеличить этот показатель. Размер выплаты по сертификату составит более 1,6 миллиона рублей, исходя из 33-х квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной Минстроем России, - сказала замминистра.

Благодаря сертификату можно будет приобрести жилое помещение (дом, квартиру) на территории Новосибирской области общей площадью не менее 20 квадратных метров у физических или юридических лиц. Также на приобретение жилья можно направить дополнительные собственные средства - кредитные, материнский и областной семейный капиталы.

- Приобретаемое по сертификату жилое помещение оформляется сразу в собственность, - уточнила Ольга Потапова.

Справка "РГ"

Граждане, подлежащие обеспечению жильем в 2021 году, могут предоставить в орган местного самоуправления документы для включения их в реестр до 15 августа. До 1 сентября заявители будут уведомлены о принятом решении - включении их в реестр или отказе. Далее включенные в реестр должны подать заявление на предоставление жилищного сертификата - до 15 сентября. В пресс-службе областного правительства отметили, что сертификат необходимо будет использовать в течение 2021 года. В текущем году планируется выдать порядка 30 сертификатов, на эти цели из бюджета региона направят 41,4 миллиона рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

В Совфеде прокомментировали обещание Порошенко "отобрать Крым"
Россия получила новые заявки на истребители Су-35
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
МОК утвердил изменение олимпийского девиза
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России