В Новосибирской области детей-сирот обеспечат жильем

В Новосибирской области введена новая дополнительная мера поддержки детей-сирот. Эта категория граждан сможет получить выплату на приобретение жилья.

Прием документов для включения в реестр заявителей на получение социальных сертификатов стартует с 26 июля текущего года. Соответствующий порядок предоставления указанной соцвыплаты накануне утвержден правительством региона.

Как сообщила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, в 2021 году в региональном бюджете предусмотрено более 1,25 миллиарда рублей на обеспечение жильем детей-сирот. На эти средства планируется приобрести порядка 800 квартир.

- Новая региональная мера поддержки - социальный сертификат - позволит увеличить этот показатель. Размер выплаты по сертификату составит более 1,6 миллиона рублей, исходя из 33-х квадратных метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной Минстроем России, - сказала замминистра.

Благодаря сертификату можно будет приобрести жилое помещение (дом, квартиру) на территории Новосибирской области общей площадью не менее 20 квадратных метров у физических или юридических лиц. Также на приобретение жилья можно направить дополнительные собственные средства - кредитные, материнский и областной семейный капиталы.

- Приобретаемое по сертификату жилое помещение оформляется сразу в собственность, - уточнила Ольга Потапова.

Справка "РГ"

Граждане, подлежащие обеспечению жильем в 2021 году, могут предоставить в орган местного самоуправления документы для включения их в реестр до 15 августа. До 1 сентября заявители будут уведомлены о принятом решении - включении их в реестр или отказе. Далее включенные в реестр должны подать заявление на предоставление жилищного сертификата - до 15 сентября. В пресс-службе областного правительства отметили, что сертификат необходимо будет использовать в течение 2021 года. В текущем году планируется выдать порядка 30 сертификатов, на эти цели из бюджета региона направят 41,4 миллиона рублей.