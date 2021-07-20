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20.07.2021 13:37
Рубрика: Происшествия

В заброшенной кузбасской школе нашли майнинговую ферму

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Деятельность майнинг-фермы пресекли энергетики и полицейские в поселке Благодатный Кемеровского муниципального округа. Владелец оборудования, предназначенного для добычи биткоинов, похитил почти 300 тысяч киловатт-часов электроэнергии.
Фото: Россети Сибирь Фото: Россети Сибирь
Фото: Россети Сибирь

С проверкой в поселок сотрудники сетевой компании нагрянули, обнаружив дисбаланс между отпущенным потребителям и оплаченным ими ресурсом. Подозрение у участников рейда вызвала трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. Именно там и выявили вмешательство в работу системы учета электроэнергии - прибор работал некорректно. А фактическая нагрузка на силовой кабель, питающий объект, превышала допустимую почти в десять раз.

Фото: Наталья Граф/РГ
Как выселить майнинг-ферму из жилого дома

Обследовав территорию бывшего образовательного учреждения, полицейские обнаружили в подвале около 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Все оборудование, стоимость которого оценивается в десять миллионов рублей, описали и изъяли.

В отношении собственника составили акт о безучетном потреблении 298 тысяч киловатт-часов электроэнергии, общей стоимостью почти 1,67 миллиона рублей. Похитителю, как уточнили в пресс-службе энергокомпании, грозят уголовная ответственность и штраф в размере 2,1 миллиона рублей с возмещением нанесенного ущерба. Материалы уже направлены в правоохранительные и судебные органы.

Поселок Благодатный, как выяснилось, едва не начал превращаться в мекку для добытчиков криптовалюты. Буквально месяц назад энергетики уже пресекали здесь аналогичную бурную деятельность, развернутую на территории животноводческой фермы.

- Любители легкой наживы ставят под угрозу надежность и качество электроснабжения. Зачастую действия энерговоров провоцируют аварии на сетях. Кроме того, эти люди подвергают риску жизни - свои и окружающих. Наша задача с помощью органов правопорядка защитить права добросовестных потребителей, жестко бороться и пресекать любые попытки вмешательства в работу энергообъектов, - подчеркнул замдиректора по безопасности Кузбасского филиала энергосетевой компании Андрей Башков.

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