В заброшенной кузбасской школе нашли майнинговую ферму

Деятельность майнинг-фермы пресекли энергетики и полицейские в поселке Благодатный Кемеровского муниципального округа. Владелец оборудования, предназначенного для добычи биткоинов, похитил почти 300 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

С проверкой в поселок сотрудники сетевой компании нагрянули, обнаружив дисбаланс между отпущенным потребителям и оплаченным ими ресурсом. Подозрение у участников рейда вызвала трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. Именно там и выявили вмешательство в работу системы учета электроэнергии - прибор работал некорректно. А фактическая нагрузка на силовой кабель, питающий объект, превышала допустимую почти в десять раз.

Обследовав территорию бывшего образовательного учреждения, полицейские обнаружили в подвале около 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Все оборудование, стоимость которого оценивается в десять миллионов рублей, описали и изъяли.

В отношении собственника составили акт о безучетном потреблении 298 тысяч киловатт-часов электроэнергии, общей стоимостью почти 1,67 миллиона рублей. Похитителю, как уточнили в пресс-службе энергокомпании, грозят уголовная ответственность и штраф в размере 2,1 миллиона рублей с возмещением нанесенного ущерба. Материалы уже направлены в правоохранительные и судебные органы.

Поселок Благодатный, как выяснилось, едва не начал превращаться в мекку для добытчиков криптовалюты. Буквально месяц назад энергетики уже пресекали здесь аналогичную бурную деятельность, развернутую на территории животноводческой фермы.

- Любители легкой наживы ставят под угрозу надежность и качество электроснабжения. Зачастую действия энерговоров провоцируют аварии на сетях. Кроме того, эти люди подвергают риску жизни - свои и окружающих. Наша задача с помощью органов правопорядка защитить права добросовестных потребителей, жестко бороться и пресекать любые попытки вмешательства в работу энергообъектов, - подчеркнул замдиректора по безопасности Кузбасского филиала энергосетевой компании Андрей Башков.