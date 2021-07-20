Власти Новосибирской области контролируют поставки кислорода в больницы

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области ежедневно проверяет поставки кислорода в медицинские учреждения региона. Как подчеркнули в ведомстве, это на особом контроле.

Медицинские газы (кислород) для лечения заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19) производят на предприятии "Сибтехгаз" им. Ф. И. Кима в Новосибирске. Продукцию предприятия получают медицинские учреждения региона.

В минпромторге уточнили, что сейчас на заводе запущены в работу две установки по выпуску медицинского кислорода. Тем самым закрыта потребность медучреждений в кислороде - жидкого и в газовых баллонах.

Ранее из-за сбоя электроснабжения в Новосибирске и остановки оборудования на "Сибтехгазе" правительство Новосибирской области совместно с энергоснабжающими компаниями приняли план, чтобы в дальнейшем исключить перебои в поставках электроэнергии на предприятие.

В свою очередь, министр здравоохранения области Константин Хальзов подчеркнул, что все медицинские организации региона, которые оказывают помощь больным коронавирусом, обеспечены кислородом в полном объеме.

- Поставки кислорода осуществляются бесперебойно. Кислородная поддержка больным назначается лечащим врачом по показаниям, в приобретении родственниками больных дополнительного кислорода необходимости нет, - сообщил министр.

Тем временем в пресс-службе областного правительства напоминают, что согласно закону РФ "О средствах массовой информации" журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации (ст. 49). Не допускается использование прав журналиста в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений (ст. 51).

По сообщению МВД России, за распространение фейковой информации, в том числе касающейся коронавирусной инфекции, предусмотрена статья 13.15 КоАП ("злоупотребление свободой массовой информации"), статья 207.1 УК ("публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") и статья 207.2 УК ("публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия"). В частности, для граждан штраф может составить от 300 тысяч до 700 тысяч рублей, если сведения угрожают жизни и здоровью людей. СМИ и юридические лица могут быть оштрафованы на сумму 1,5-3 миллиона рублей.