Чеченский дизайнер создала бренд премиальных платков

На Кавказе платок - один из самых модных аксессуаров. Но при всем разнообразии продукции на прилавках товар, как правило, завозной и лишен яркого колорита, который, к примеру, есть у изделий Оренбурга или Павловского Посада. Восполнить пробел решила художник и дизайнер из Грозного Мадина Газиева.

Вдохновившись самобытной культурой вайнахов, она смогла соединить струящуюся нежность шелка и орнаментальную живопись, поэтому выпускаемые ею штучные платки клиентки не без основания называют произведениями искусства. Сейчас в авторской базе более 50 эксклюзивных принтов, изделия Мадины носят не только в Чечне, но и в Европе и США.

К созданию собственного бренда "Амат" Мадина шла шаг за шагом. Ее детство прошло в Оренбурге, куда родители уехали на заработки. Мама работала поваром, отец - строителем. Окончив с отличием школу, девушка поступила в местный госуниверситет на физический факультет, параллельно училась на переводчика технических текстов с английского языка. Какое-то время работала в Грозном преподавателем в школе, но вскоре кардинально поменяла свою жизнь.

- Думаю, творческая жилка мне передалась от отца. У него все в руках спорилось - он хорошо рисовал, ковал ворота. Дедушка о нем часто говорил: "Из любой ветки скрипку смастерит", - рассказывает Мадина. - Меня же всегда тянуло к декоративному прикладному искусству. Так что, еще работая преподавателем, решила открыть художественную студию, обучать детей и самой заниматься живописью. Меня очень интересует вайнахское орнаментальное искусство. Оказалось, наши национальные узоры можно увидеть только на одежде и традиционных войлочных коврах (истанги), еще они присутствуют в архитектуре и на предметах быта. И я подумала, почему бы им не ожить на других изделиях, к примеру на платках?

О технологиях дизайна информацию пришлось собирать по крупицам, так как в регионе никто раньше ничем подобным не занимался, да и в России специалистов, выпускающих шелковые каре (квадратные отрезы платков), можно по пальцам пересчитать. Кирилл Овчинников - художник, прославившийся картинами-фантасмагориями на аксессуарах, - подсказал Мадине, с чего начинать.

- Признаюсь, мною двигал не один коммерческий интерес, я никогда не стремилась к масштабированию производства, больше хотелось равняться на известные мировые компании, обладающие уникальной историей и особенным художественным видением, - продолжает Мадина Газиева. - Например, на французскую фирму Hermes, выпускающую самые дорогие платки и шарфы в мире. Им под силу обыграть любую тему. Например, у них есть прекрасная серия "Кавказские кавалеристы", которую создала французская художница после экспедиции в Кабардино-Балкарию. Когда я впервые об этом услышала, то ощутила укол ревности. И тогда же подумала: кто, как не носитель кавказской культуры, лучше всего расскажет о ней? Поэтому концепция моего бренда - популяризация истории вайнахского этноса через графику на шелке. Чеченскому народу выпало множество испытаний. И, несмотря на войны и гонения, он смог сохранить свою культуру. Кстати, в мирное время это сделать еще сложнее из-за воздействия огромного потока разнородной информации.

В платочных узорах чеченского дизайнера отражены традиции других кавказских народов - так подчеркивается единство корней. Недаром ее работы находят отклик не только у соотечественниц, среди клиенток - дагестанки, осетинки, азербайджанки, грузинки. А свой первый платок "Ритмы вайнахов" она отправила в Нью-Йорк на большую еврейскую свадьбу, его подарили невесте. У Мадины даже сохранилась фотография, на которой девушка держит его в руках.

Сюжеты на изделиях не нуждаются в переводе. Так, орнамент платка "Примирение" навеян древним обычаем улаживать конфликты, бросая между враждующими сторонами белый платок. Для вайнахской девушки было крайне постыдным обнажать голову, но горянка шла на жертву ради мира и прекращения кровопролития, поэтому мужчины из уважения к ней опускали оружие. Этот сюжет сегодня часто используется в танцах и театральных постановках.

В центре полотна "У родника" два серебряных кувшина. Горный источник - традиционное место встречи молодых людей, и вода символизировала чистоту чувств влюбленных. А вот сюжет на платке "Философия еды", по признанию автора, приглянулся итальянским заказчикам, которым гастрономическая тема весьма близка. Сочными красками на ткани прорисованы кукуруза, тыква, зелень и даже галушки. Правда, перечисленные продукты больше говорят об аскетичности кухни горцев, ведь главное для них - поддержание силы духа и тела.

- Я все чаще встречаю на улицах Грозного женщин и девушек в моих платках, и это очень приятно, - улыбается дизайнер. - Иногда изделия покупают в подарок иностранцам, часто обращаются сотрудники минтуризма республики, когда им нужно преподнести гостям необычный национальный презент. Знаю, что мой платок дарили актрисе Ольге Кабо. Один раз на меня вышел представитель делегации из Турции и заказал платок для первой леди страны.

В качестве сырья художница выбрала фабричный итальянский шелк-твил - мягкий, дышащий, будуарный и поэтому весьма дорогой. Каждый платок вручную подшивают руликом, то есть подрубают края так, чтобы они выглядели как тонкие валики. Конечно, цена такого изделия немаленькая - от 8,5 до 15 тысяч рублей в зависимости от размера платка и сложности работы. Влияет на стоимость и курс рубля. Например, за последние полгода упаковочный материал вырос в цене в три раза. Поэтому далеко не каждый решится сходу приобрести роскошный аксессуар. Но нет правил без исключений. По словам Мадины, один раз платок купила обычная студентка, которая откладывала на него стипендию много месяцев. Ей сделали значительную скидку на следующий заказ.

Так как ткань натуральная, то помимо аннотации к рисунку на трех языках (чеченском, русском и английском) в упаковку обязательно вкладывают памятку об уходе. Шелку противопоказана стиральная машинка, допускается только сухая чистка либо деликатная стирка с добавлением шампуня. Иначе платок можно испортить.

- Когда я начинала свой проект четыре года назад, мне важнее было создать премиальный продукт, я вкладывала в бренд много сил и личных средств, семейных в том числе, - подытоживает Газиева. - Только теперь поняла, что такое рентабельность: я даже не подозревала, что многие изделия продаю в ущерб себе. Сейчас у меня есть помощники - портной, менеджеры по продвижению в соцсетях. Чем активнее развивается дело, тем сложнее фокусироваться на творческом процессе. Поэтому думаю делегировать сферу маркетинга другому человеку, а самой сосредоточиться на креативном блоке.

Кстати, чеченский дизайнер не берется за индивидуальные заказы. Казалось бы, на них можно хорошо заработать, однако Мадина признается, что не готова подстраиваться под чужой вкус, скрупулезно обговаривать каждую деталь с клиентом. Она уверена, что ее собственный "рассказ на шелке" всегда найдет своего покупателя.

Кстати

Выставка авторской коллекции платков Мадины Газиевой впервые состоялась в Государственной галерее имени Ахмата Кадырова в 2017 году. В экспозицию вошло 22 платка, работа над которыми шла почти пять лет. Столько времени ушло на создание базы орнаментов. Мадина трудилась в архивах, посещала библиотеки и музеи Чечни, осмотрела немало частных коллекций декоративно-прикладного искусства.