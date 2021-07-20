Дагестан поставит в регионы страны более 10 тысяч тонн абрикосов

В Дагестане завершается сбор абрикосов. Этот фрукт уже давно стал брендом республики, известным по всей стране. В лучшие годы урожай доходил до 35 тысяч тонн, хотя в последнее время ситуация в садах оставляла желать лучшего, а причиной тому стали природные аномалии.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в минсельхозпроде республики, в 2019 году аграрии собрали всего 23 тысячи тонн плодов, а в прошлом году из-за весенних заморозков только 14 тысяч тонн. Март и апрель 2021-го также не порадовали теплом, так что из прогнозируемых 30 тысяч тонн садоводы планируют собрать чуть более 20 тысяч.

В Гумбетовском районе весенние заморозки уничтожили около половины урожая абрикосов. В расположенном на его территории селе Чирката практически все жители заняты садоводством, другой работы здесь нет. По словам фермера Ахмеда Гаджиева, раньше оптовики приезжали в село за абрикосами на грузовиках, а сейчас жители рады и легковушкам. Урожай садоводы не страховали, поэтому на компенсации от государства рассчитывать не приходится.

- Возмещение ущерба владельцам личных подсобных хозяйств не предусмотрено действующим законодательством. Аграриям необходимо было оформить страховку, - прокомментировал ситуацию первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

Всего в республике абрикосами занято около трех тысяч гектаров. В основном сады сосредоточены в Унцукульском, Гергебильском, Гунибском, Гумбетовском, Ботлихском, Буйнакском и Дербентском районах. Дагестан - ведущий поставщик этого фрукта на российский рынок, большая часть собранного урожая вывозится за пределы республики. Согласно прогнозу, в 2021 году в другие субъекты страны будет отправлено примерно две трети урожая. Около 4,5 тысячи тонн поступит на местный рынок. На переработку планируется сдать примерно две тысячи тонн.

Абрикос - очень капризный фрукт, для его хранения нужны специально оборудованные склады, поэтому сейчас излишки лучше сразу отправлять на переработку, а с этим в республике проблемы.

"Инвесторам, которые строят плодохранилища, оказывается финансовая господдержка. Возведение одного из объектов мощностью три тысячи тонн с климат-контролем завершено в Кизлярском районе. Подобные хранилища строятся и в других муниципалитетах республики", - рассказали в минсельхозпроде РД. Ведомство также помогает предпринимателям, которые выращивают абрикосы: на закладку новых садов выделяются бюджетные средства.

Переработкой абрикосов занимается несколько заводов, которые выпускают соки, нектары, пюре, детское питание. На период уборки урожая власти региона договорились о временном открытии одного из крупнейших перерабатывающих предприятий РД - консервного завода в селе Кикуни. Несколько лет назад на модернизацию производства его руководство взяло кредит в размере более 500 миллионов рублей, но погасить ссуду вовремя не смогло. Таким образом, все имущество завода оказалось в залоге у банка. При этом в цехах установлена современная техника, имеется линия по производству детского питания.

В 2020 году решением арбитражного суда Кикунинскому консервному заводу назначили арбитражного управляющего, и с тех пор предприятие прекратило работу. Но, как сообщил вице-премьер правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, "с отделением Россельхозбанка удалось согласовать условия, по которым завод сможет функционировать в период переработки. Кроме того, правительство РД обещало поддержать предприятие финансово.

Тем временем

В республике продолжают всячески популяризировать продукцию из абрикосов. Кстати, на первом национальном конкурсе продуктов питания "Вкусы России" в 2020 году нектар и урбеч, в состав которых входит этот фрукт, попали в итоговый список лучших региональных брендов республики. Для приготовления урбеча используют ядро косточки абрикосов. Он успешно реализуется в разных городах страны и является любимым сувениром туристов, приезжающих в республику.

Абрикосовый фестиваль

В нынешнем году в Махачкале прошел фестиваль "Абрикосы Дагестана". В центре города была организована сельскохозяйственная ярмарка и выставка подворий районов, где занимаются выращиванием этого фрукта. Аграрии получили возможность продать продукцию без посредников. Во время фестиваля прошел конкурс на самый крупный плод сорта "шалах", который называют еще "ананасовым абрикосом", так как по вкусу он похож на заморский фрукт. Как выяснилось, самый большой абрикос вырастили в личном подсобном хозяйстве "Гитинов" Шамильского района - в диаметре он достиг 12 сантиметров.

Были и необычные конкурсы, в частности на скоростное разбивание абрикосовых косточек. Жюри обращало особое внимание на качество работы. Быстрее и лучше всех в Дагестане абрикосовые косточки разбивает Унайзат Малагитинова из Хунзахского района.