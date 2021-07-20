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20.07.2021 23:41
Рубрика: Экономика

Дагестан стал лидером страны по бронированию отпускных авиабилетов

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Лидером среди российских городов, куда граждане намерены отправиться на отдых в августе 2021 года, стала Махачкала. Это результат исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, который изучил бронирование своих клиентов с вылетом в августе, в сравнении с заказами, сделанными в июле.
Туристов привлекает не только отдых на море. Они стараются посетить горные аулы и их достопримечательности. Фото: Шамиль Шангереев Туристов привлекает не только отдых на море. Они стараются посетить горные аулы и их достопримечательности. Фото: Шамиль Шангереев
Туристов привлекает не только отдых на море. Они стараются посетить горные аулы и их достопримечательности. Фото: Шамиль Шангереев

По данным махачкалинского аэропорта, ежедневно сюда приземляются более 30 рейсов из разных городов страны. Если в прошлом году регион посетили 840 тысяч туристов, то на этот год прогноз составляет более миллиона человек. Интерес к Дагестану за последний год вырос в разы. Ведь в условиях закрытых внешних границ людям надо где-то провести отпуск. Если первые поездки в Дагестан были, в какой-то мере, вынужденными, то теперь "сарафанное радио" сообщило о незабываемых впечатлениях туристов от визита в республику.

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- Людям нужно было куда-то поехать, а Дагестан для них терра-инкогнита - неизвестная земля. У региона сейчас туристическая популярность, в моем понимании - "хипстерское" направление, куда надо поехать обязательно, - говорит директор турфирмы Яна Мартиросова.

Найти место для ночлега в республике сейчас проблематично. Все гостиницы и зоны отдыха забронированы до конца года. Но туристов привлекает не только отдых на побережье Каспийского моря. Гости стараются посетить горные аулы и их достопримечательности.

Местные жители также отреагировали на спрос быстро - в республике уже оборудовано около 80 сельских гостевых домов. Одним из популярнейших направлений является Гунибский район, особенно село Чох. Отсюда рукой подать до заброшенного села Гамсутль, которое ежегодно посещают тысячи туристов. В Чохе расположен гостевой "Этнодом". Его руководитель Заур Цохолов - фанат родного края, который делает все для популяризации этнотуризма.

В Чохе находится построенный в 1875 году дом местного жителя, царского офицера Магомеда Мамалова. Здание постепенно разваливалось, пока Заур не решил организовать в нем гостевой этнодом.

Ежедневно в Махачкале приземляются более 30 рейсов из разных городов страны. Если в прошлом году регион посетили 840 тысяч туристов, то в этом, по прогнозам, более миллиона человек

Сейчас здесь живут туристы. На крыше достраивается кофейня, и совсем скоро с чашкой ароматного кофе можно будет любоваться горными пейзажами и парящими в небе орлами. Любители национальной кухни могут заказать у местных жителей оригинальные блюда. Не выходя из гостевого дома, можно организовать экскурсии, конные прогулки, экстремальный джиппинг.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- Этнодом дает работу местным жителям. Продукты покупаем у них, готовят наши женщины, мужчины задействованы в экскурсиях, сопровождении гостей, - говорит Заур Цохолов.

В Казбековском районе на опушке леса расположен гостевой дом "Дубовая роща". Причем комфорта в полном понимании этого слова здесь нет, гости живут в палатках.

- Желающих очень много. Готовим пищу на костре, чистую воду берем из родника. Туристы в восторге от такого натурального отдыха. Им нравится почувствовать себя "дикарями", встретить рассвет на природе, покататься на лошадях, - говорит хозяйка Муслимат Абдурахманова.

Перспективы у дагестанского туризма есть, считают туроператоры. Европейцы создавали красоту в своих деревнях сотни лет. У нас столько времени нет, говорят местные жители, но мы сдаваться не собираемся и создадим уют и красоту в своих селах.

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