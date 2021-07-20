Добычу ценных руд в Приэльбрусье возобновят с оглядкой на экологию

В Кабардино-Балкарии восстановление добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении руд переходит в практическую фазу. Инвесторы планируют использовать существующие шахты, а отходы - так называемые хвосты - сбрасывать обратно, что снизит нагрузку на экологию.

Прошло 20 лет с тех пор, как Тырныаузский горно-обогатительный комбинат признали банкротом. После 60 лет использования крупнейшего месторождения вольфрама и молибдена в России предприятие не смогло продолжить работу на фоне конкуренции с китайскими производителями - шахты, рудники и сам комбинат были законсервированы.

Однако позже выяснилось: рынок этих материалов в мировом масштабе не так уж и велик и место для еще одного игрока, тем более с опытом, найдется. Переоценку залежей произвели в 2016 году, затем Эльбрусский горнорудный комбинат (дочерняя компания "Ростеха") получил лицензию на разработку руды до 2038 года.

В начале июля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился с генеральным директором комбината Игорем Ушаковым.

- Уже завершены полевые работы и осуществлен комплекс геомеханических и гидрогеологических исследований, ведется камеральная обработка полученных результатов. Подготовлена предварительная проектная документация и сделана оценка воздействия на окружающую среду во время строительства горно-обогатительного комбината и его дальнейшего функционирования. Ведется работа над обеспечением инвестиционной площадки энергоресурсами и дорожной инфраструктурой. "Россети Северный Кавказ" и "Газпром газораспределение Нальчик" проведут технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов капитального строительства к сетям электро- и газораспределения за счет собственных средств. В августе - сентябре нынешнего года начнется расчистка площадки под комбинат и строительство автомобильной дороги, - сообщил Ушаков.

Тем временем в минэкономразвития республики заявили, что для возобновления добычи вольфрама и молибдена уже разработаны технологические регламенты. Сейчас на объекте идут проектно-изыскательские работы. Кроме того, компания "Гипроцветмет" ведет полупромышленные испытания технологии обогащения руд, отобранных в ходе геологоразведки в 2020 году. Завершены полевые работы на площадке для складирования обезвоженных хвостов.

Добыча руды в советское время была очень дорогостоящей, сейчас, особенно на начальном этапе восстановления производства, те же методы будут просто нерентабельны. Как сообщили представители Эльбрусского горнорудного комбината, месторождение содержит руду с разной концентрацией вольфрама и молибден. Возобновят разработку в имеющихся шахтах, применяя камерную систему, когда породу вынимают специальными камерами, извлекают руду, а хвосты оставляют в недрах. Таким образом шахта будет вырабатываться снизу вверх и постепенно закладываться пустой породой.

Этот подход, во-первых, снизит объем проходческих работ, а во-вторых, позволит решить проблему опасных отходов. Раньше их отправляли в хвостохранилище, которое стало сильной головной болью для местных властей. Оно находится в селении Былым в 2,7 километра от западной окраины населенного пункта. После остановки комбината в 2001 году сюда перестали поступать продукты отмывов руды, что привело к обмелению и увеличению сухого пляжа озера. Сейчас ветер разносит вредную пыль с него на прилегающие пастбища и к селу Былым, загрязняя территорию. Чтобы предотвратить дальнейшую эрозию, было принято решение о рекультивации хвостохранилища на площади 3,6 гектара. Ее планируют завершить в 2022 году.

Обогатительную фабрику намерены построить рядом с рудником, а не возле жилых кварталов Тырныауза, как это было раньше.

- Выбранная система отработки позволяет минимизировать потери руды и в то же время сохранить запасы, которые пока экономически невыгодно и технологически неэффективно извлекать. Кроме того, использование хвостов в качестве закладочной смеси для заполнения отработанной шахты поможет минимизировать вредное воздействие на окружающую среду благодаря отказу от строительства нового или эксплуатации существующего хвостохранилища. А нацеленность на ресурсо- и реагентосбережение делает будущее предприятия экологически безопасным, - сообщил заместитель генерального директора комбината по проектной и операционной деятельности Владимир Карелин.

По предварительным подсчетам, на восстановление рудника и возобновление производственного цикла потребуется более 27 миллиардов рублей. Проект возрождения ГОКа на базе Тырныаузского месторождения был включен в "Инвестиционный план первоочередных и перспективных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2025 года".

Сейчас идет второй этап реализации проекта: строительство и открытие предприятия по переработке вольфрамо-молибденовых руд, а также получение городом Тырныаузом статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Добычу вольфрама и молибдена собираются начать уже в 2023 году. Предприятие даст, по меньшей мере, 800 рабочих мест, что для Тырныауза очень много. По сути, город рудокопов, 20 лет остававшихся не у дел, возвращается к жизни. Планируемая мощность переработки составит 1,5 миллиона тонн руды в год, на рынок предполагается поставлять 4,5 тысячи тонн триоксида вольфрама и 0,3 тысячи тонн оксида молибдена в год. .

Между тем

Перерабатывать добытую в Тырныаузе руду будут в соседнем регионе - на Ставрополье. Специально для этого в Невинномысске на территории регионального индустриального парка будет построен гидрометаллургический завод. Произведенная здесь продукция полностью закроет потребности российской промышленности в вольфраме и молибдене.

Сферы применения

Основное применение вольфрам нашел в производстве тугоплавких материалов и тяжелых сплавов, используемых в качестве противовесов, бронебойных сердечников снарядов для артиллерийских орудий. Его сплавы отличаются высокой устойчивостью к различным температурам и кислой среде, твердостью и низким истиранием. Без них не обходится изготовление хирургических инструментов, брони танков, торпедных и снарядных оболочек, деталей самолетов и двигателей, а также контейнеров для хранения ядерных отходов. Вакуумные печи сопротивления, температура в которых достигает предельно высоких величин, оборудованы нагревательными элементами, сделанными из вольфрама. Его соединения используют в качестве легирующих элементов, высокотемпературных смазок, катализаторов, пигментов, для преобразования тепловой энергии в электрическую.

Молибден также широко применяется в современной промышленности как легирующая добавка к различным сплавам и как конструкционный материал в аэрокосмической и атомной технике. Добавление молибдена позволяет улучшить механические свойства стали, ее твердость, прочность, коррозионную стойкость. Он используется при изготовлении обшивки и элементов каркаса сверхзвуковых самолетов и ракет, оболочек возвращающихся из космоса капсул, теплообменников, тепловых экранов, деталей газовых турбин и рентгеновской техники.

Обогатительную фабрику планируют построить рядом с рудником, а не возле жилых кварталов Тырныауза, как это было раньше.