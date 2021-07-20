Главу УГИБДД Ставрополья и его подельников задержали за крупные взятки

Во вторник на Ставрополье разразился грандиозный скандал: за взятки в особо крупном размере были арестованы 7 участников организованной группы, среди которых - начальник УГИБДД Ставропольского края, полковник полиции Алексей Сафонов. А после их задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев снял с должности начальника ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майора Сергея Щеткина. Спецоперацию проводили сразу пять силовых и правоохранительных ведомств.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что группа состояла из сотрудников регионального управления ГИБДД и гражданских лиц. В течение нескольких лет они получили в качестве взятки более 19 миллионов рублей. Деньги передавались водителями и организаторами автомобильных перевозок для беспрепятственного проезда по территории Ставропольского края с нарушениями административного законодательства.

Главу краевого УГИБДД правоохранители подозревают в создании сложной криминальной схемы, благодаря которой он и его подельники смогли в прямом смысле этого слова озолотиться. В Следственном комитете России сообщили, что на территории края они негласно ввели совершенно не предусмотренную законом систему пропусков для грузового транспорта. Пропуска с 2017 года продавали перевозчикам, а их за это не останавливали сотрудники Госавтоинспекции.

Главу краевого УГИБДД подозревают в создании криминальной схемы, благодаря которой он и его подельники смогли озолотиться

- Пропуска за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД, - отметили в пресс-службе СКР.

Причем сумма полученных преступным путем средств на деле может оказаться значительно больше. Об этом говорят условия, в которых жил сам Алексей Сафонов. Следственный комитет предоставил кадры из его частного дома, который кроме как особняком назвать сложно. Оперативники увидели в нем интерьеры, которыми может похвастаться разве что Эрмитаж. Дорогие иномарки, золотые канделябры и унитаз с золотой отделкой - наверное, не каждый крупный миллионер может похвастаться таким бытом.

Чтобы спецоперация прошла максимально неожиданно, к обыскам у Сафонова и его подельников в качестве силовой поддержки привлекли бойцов Росгвардии из соседних регионов - Ростовской области, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

На вчерашний день силовики успели провести больше 80 обысков, в ходе которых изъяты крупные суммы наличных, дорогие автомобили и предметы роскоши, а также документы, имеющие ценность для следствия. Кроме Алексея Сафонова задержаны также бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

Алексея Сафронова сложно назвать открытым в медийном пространстве Ставрополья. В информационном поле он появлялся исключительно в связи со своими прямыми обязанностями - когда речь шла о деятельности ГИБДД или же требовалось прокомментировать громкое происшествие.

- У полковника была привычка садиться в автомобиль без опознавательных знаков и ездить по дорогам края. Так он ловил нарушителей - если мимо кто-то пролетал на большой скорости или выезжал на встречную полосу, он передавал данные авто ближайшему посту, - рассказал "РГ" сотрудник правоохранительных органов региона. - Он делился "лайфхаками от начальника ГИБДД" - рассказывал, как правильно и безопасно водить машину, дарил цветы автоледи в преддверии 8 Марта и категорически осуждал в комментариях взяточничество среди своих подчиненных. В глазах общественности начальник краевой Госавтоинспекции казался "хорошим полицейским" - всегда говорил правильно и убедительно, не был замечен в скандалах и выстраивал с журналистами доверительные отношения. На Ставрополье вряд ли удастся вспомнить случавшиеся прежде громкие эпизоды, в которых бы фигурировал глава регионального ГИБДД. Роль образцового стража порядка он исполнял мастерски.

Уголовное дело против Сафонова и его подельников возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы". За это начальнику дорожных полицейских Ставрополья может грозить до 15 лет лишения свободы.

Во время обысков изъяты дорогостоящие автомобили, деньги, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По словам Ирины Волк, в отношении задержанных полицейских назначено проведение служебной проверки.