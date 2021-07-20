Махачкала стала самым популярным местом для отдыха в августе

Среди российских городов самым популярным местом для отдыха стала Махачкала. После столицы Дагестана идут Геленджик и Ставрополь. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, речь идет о путешествиях в августе.

В компании изучили данные по бронированию клиентов с периодом вылета с первого по 31 августа, оформленные до 15 июля, сравнив с заказами, сделанными до 15 июня на июль.

- Махачкала и Геленджик вполне могут заменить отдых в популярных Сочи или Ялте. А в Ставропольском крае можно оздоровиться и насладиться уникальными природными заповедниками, - считают в OneTwoTrip.

Также заметно вырос спрос на авиабилеты в Астрахань, Назрань, Мурманск, Псков, Южно-Сахалинск, Волгоград и Липецк.

Среди зарубежных направлений лидируют Болгария, с которой возобновились авиасообщения в конце июня, Турция и Узбекистан. Россияне также активно бронируют билеты на август в Грузию, на Мальдивы, в Грецию, Черногорию, Молдавию и Кению.

Кроме того, в компании отметили, что россияне чаще всего планируют свои отпуска именно на август.