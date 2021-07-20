Против главы УГИБДД Ставрополья завели дело за взятки

Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело против начальника Госавтоинспекции Ставропольского края Алексея Сафонова

по факту получения взятки в особо крупном размере в составе организованной группы. Как сообщили в пресс-службе СКР, подозреваемый с подельниками изготавливали и продавали пропуски для грузовиков, которые не предусмотрены законодательством. Сумма взяток превысила 19 миллионов рублей.

- Грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД. В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Сейчас обыски идут по местам жительства подозреваемых, в подразделениях Госавтоинспекции Ставрополья, в офисах транспортных организаций и других местах. В спецоперации задействованы силы собственной безопасности МВД, а также росгвардейцы из нескольких регионов, соседствующих со Ставропольским краем: Ростовской области, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

Уже проведены больше 80 обысков, изъяты крупные суммы наличных, дорогие автомобили и предметы роскоши, а также документы. Задержаны лава УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе задержали начальника УГИБДД края Алексея Сафонова и ряд его подчиненных.