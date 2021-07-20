Стали известны подробности задержания начальника УГИБДД Ставрополья

В результате спецоперации ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу и сил собственной безопасности ведомства, на Ставрополье задержаны больше 30 человек, которые подозреваются в создании преступного сообщества и получении взяток. Как "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона, участники получали деньги за пропуск грузовиков и торговлю номерами.

- Алексей Сафонов был назначен начальником УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 2012 году, а примерно с 2017 года он вместе с приближенными занимался, в том числе, вот такими сомнительными делами - прогоняли грузовики, номера продавали, схемы со страховкой проворачивали. Со всего этого шла прибыль, которая делилась на "верхушке", - рассказал "РГ" собеседник.

Грузовики с зерном, по мнению источника, шли на Кубань - в порты Новороссийска и Туапсе.

Официальных комментариев по задержанию главы УГИБДД Ставропольского края и его подчиненных правоохранительные органы пока не предоставили.

Ранее сообщалось, что утром 20 июля на Ставрополье был задержан начальник Госавтоинспекции региона Алексей Сафонов. Его подозревают в получении крупной взятки. По месту жительства и на работе идут обыски.