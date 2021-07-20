Ставропольские учреждения начали подключать к "Интернету вещей"

В трех школах Ставрополя в рамках пилотного проекта установили пожарную сигнализацию с технологией "Интернет вещей". Это первый шаг к массовому переходу учреждений совершенно разных сфер на новые методы работы. После обкатки системы и принятия соответствующей нормативной базы разнообразные датчики начнут следить не только за безопасностью, но и за состоянием воды, воздуха и почвы.

Технология IoT (Internet of Things) позволяет соединять физические объекты в одну сеть передачи данных. Таким образом, они могут коммуницировать друг с другом или с внешней средой. Бум IoT наблюдается и в быту, и на производствах во многих странах. На Ставрополье отставать не хотят, поэтому в рамках регионального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика РФ" начали модернизировать контрольно-надзорную деятельность.

- Совместно с другими ведомствами мы будем и дальше использовать разнообразные датчики с технологией "Интернет вещей" в крае, - рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела информационных систем и организации предоставления государственных услуг минпрома Ставрополья Дмитрий Калашников. - Их можно установить на дно и по берегам водоемов, чтобы отслеживать состояние воды, также с помощью такого оборудования можно оценить чистоту воздуха в разных точках края, к примеру рядом с крупными производствами. На объектах культурного наследия они позволят удаленно контролировать влажность и температуру.

Но, чтобы система работала эффективно, нужно разобраться с полномочиями инспекторов и утвердить нормативную базу, которая позволит им принимать решения на основании поступивших с датчиков данных. Для этого и нужны те три прибора с технологией "Интернет вещей", которые установили в ставропольских школах N 1, N 7 и N 50.

- Сотрудники контрольно-надзорных органов будут получать информацию в режиме реального времени. При тревожных сигналах у инспекторов появится основание назначить внеплановую проверку, - сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Денис Курашов.

В дальнейшем к "Интернету вещей" могут подключить и остальные школы региона. Кстати, пока контрольно-надзорные структуры только экспериментируют с "умными технологиями", в нескольких городах Ставрополья уже во всю их используют. Пилотным муниципалитетом стал Железноводск, за ним к региональному проекту "Умный город" присоединились еще восемь: Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Георгиевск, Лермонтов и Минеральные Воды. Это позволит комплексно развивать туристический регион КМВ.

До 2024 года у всех городов - участников программы появится единый "цифровой" облик, однако они будут обладать и рядом отличительных признаков. Создадут Единые ситуационные центры, оснащенные аппаратными комплексами для оперативного принятия управленческих решений и контроля над объектами муниципального хозяйства. Их назначение - моментальная связь с гражданами и быстрое реагирование на нештатные ситуации.

"Сейчас администрации муниципалитетов, не меняя общую концепцию, сами выбирают, какие проекты реализовывать на территориях в первую очередь. Кто-то в приоритет ставит безопасность на дорогах, кто-то - экономию на услугах ЖКХ в муниципальных учреждениях. Так или иначе, постепенно проект реализуется во всех сферах", - пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Регионального информационно-аналитического центра (РИАЦ) Ставропольского края, который курирует программу "Умный город".

Например, в Кисловодске создали рабочую группу, которая займется внедрением интеллектуальной транспортной системы на курорте.

- Сейчас во многих городах, в том числе и нашего региона, приоритетным стало решение транспортных задач. Речь идет о регулировании автомобильных потоков, снижении аварийности, информировании участников дорожного движения. Внедрение таких модулей, как автоматизированная система управления дорожным движением, система контроля нарушений, дает максимальный положительный эффект. В итоге все сервисы будут интегрированы в систему "Умный город" и станут работать как единый организм, - пояснил директор РИАЦ Ставропольского края Сергей Рудометкин.

К проекту уже хотят присоединиться и другие города Ставрополья. В ближайшее время "умным" может стать Светлоград. Местные власти сейчас ведут переговоры о его включении в программу.

Кстати

Впервые термин "Интернет вещей" стал использовать предприниматель и соучредитель сети научных лабораторий при Массачусетском технологическом институте Кевин Эштон. В 1999 году он с командой разработчиков изобрел способ подключения объектов к интернету при помощи технологии RFID, которая могла идентифицировать их посредством радиосигналов. Согласно прогнозам экспертов, к 2030 году в мире около 25 миллиардов устройств будет подключено к интернету.