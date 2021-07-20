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20.07.2021 16:38
Рубрика: Общество

В Дагестане начал развиваться стоматологический туризм

В Дагестане набирает популярность стоматологический туризм
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 161(8512)
В республике разгар туристического сезона. Тысячи отдыхающих со всей страны заполнили санатории, базы отдыха и гостевые дома региона. Как оказалось, часть из них приехала не только посмотреть достопримечательности горного края, но и провести время с пользой для здоровья - в Дагестане сейчас бум стоматологического туризма.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Кстати, он очень популярен за рубежом. Французы и немцы предпочитают лечить зубы в Венгрии, Словении, Польше или Болгарии, жители США - в Мексике и странах Центральной и Южной Америки. А жители российских мегаполисов приезжают за этими услугами в Дагестан, где они стоят на порядок дешевле, а качество их не ниже, чем в крупных городах.

В республике профессия стоматолога очень востребованная, а соответствующий факультет Дагестанского медицинского университета - самый престижный. В республике есть даже села, где практически все жители специализируются в этой области. Особенно она в чести у лакцев - одного из народов Дагестана. Еще в советские времена они выезжали в Сибирь, на Север и Дальний Восток, где занимались лечением зубов и установкой коронок.

По количеству частных стоматологических клиник на душу населения Махачкалу, пожалуй, можно записать в лидеры страны. Многие учреждения оснащены самым современным оборудованием и оказывают все виды услуг. При этом цены порой в десятки раз ниже, чем в Москве и других крупных городах. Конечно, стоимость расходных материалов и лекарств в регионах примерно одинаковая. Отличаются территории стоимостью аренды помещения, тарифами на коммунальные услуги и уровнем зарплат медперсонала. В Махачкале все это на порядок ниже.

Корреспондент "РГ" поговорил со "стоматологическими туристами". Мадина Гаджиева родом из Дагестана, но давно проживает в Москве.

- В столице лечить и ставить зубы очень дорого. Только за удаление одного с меня запросили десять тысяч рублей. А за лечение пульпита и установку коронки ребенку насчитали 45 тысяч. В Махачкале эти же процедуры обошлись примерно в пять тысяч, - рассказала Мадина.

Наталья также приехала из Москвы. От подруг услышала, что лечить зубы в Дагестане намного дешевле. И в свой отпуск решила совместить отдых и медицинские процедуры.

Фото: GettyImages
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- В итоге сэкономила на лечении зубов около 50 тысяч рублей. Удивила клиника - новое оборудование, квалифицированный персонал. Часть сэкономленных денег потратила на экскурсии и многочисленные дегустации национальных блюд. Очень довольна, - улыбается Наталья.

Директор стоматологической клиники Рамазан Гаджиев рассказал корреспонденту "РГ", что дагестанцы, проживающие в крупных городах страны, приезжая на родину в отпуск, всегда лечат зубы в республике. Кроме того, многие местные стоматологи каждый год отправляются работать в московские клиники, набираются опыта, повышают квалификацию и возвращаются обратно.

- Качество оборудования и уровень услуг у нас и в столице практически одинаковые. Разброс цен, конечно, большой. К примеру, то, что в моей клинике стоит три тысячи рублей, в Москве обойдется минимум в 15 тысяч. Поставить керамические коронки в Дагестане можно за 3,5-4 тысячи рублей, а в столице - за 15-50 тысяч. Рядом с моей клиникой расположены две гостиницы. Я разложил там буклеты с ценами, через день ко мне потянулись первые туристы, - сообщил стоматолог.

А владелец другой клиники Мурад Ахмедов рассказал, что активно продвигает свои услуги через соцсети:

- Мы бронируем для наших пациентов гостиницы, организуем трансфер из аэропорта, договариваемся с турагентствами насчет экскурсий. Люди довольны, мы тоже.

Комментарий

Игорь Платонов, президент Российской ассоциации медицинского туризма:

- Если рассматривать въездной медицинский туризм, то заметен устойчивый рост количества иностранных пациентов, получивших медицинскую помощь на территории России. За последние пять лет этот показатель подскочил в 66 раз - с 60 тысяч человек в 2016-м и почти до четырех миллионов в 2020-м. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург. К числу наиболее популярных медицинских направлений можно отнести акушерство и гинекологию, травматологию и ортопедию, стоматологию, терапию, педиатрию, офтальмологию, дерматовенерологию, хирургию. Внутренний медицинский туризм в нашей стране также достаточно популярен. В последние годы специальные туры в регионы пользуются хорошим спросом у жителей мегаполисов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала Развитие туризма в России

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