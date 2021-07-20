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20.07.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

В ходе спецоперации в Ставропольском крае задержали семь человек

Текст: Михаил Фалалеев

В Ставропольском крае пять силовых и правоохранительных ведомства провели спецоперацию - сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД, Управления "М" ФСБ, Следственного комитета и Генпрокуратуры России при поддержке Росгвардии задержали участников организованной группы за взятки в особо крупном размере. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что группа состояла из сотрудников регионального управления ГИБДД и гражданских лиц.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по СКФО
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В течение нескольких лет они получили в качестве взятки более 19 миллионов рублей. Деньги передавались водителями и организаторами автомобильных перевозок для беспрепятственного проезда по территории Ставропольского края с нарушениями административного законодательства.

Задержаны семь человек, среди которых двое сотрудников органов внутренних дел.

Во время обысков изъяты дорогостоящие автомобили, деньги, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По словам Ирины Волк, отношении задержанных полицейских назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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