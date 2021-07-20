В Ингушетии более 1500 семей получили помощь в мусульманский праздник

В республике более полутора тысячам малоимущих семей раздали мелкий рогатый скот, приобретенный у местных производителей. Это стало хорошим подарком на мусульманский праздник Ид аль-Адха, который сейчас отмечают верующие в регионе.

Благотворительная акция организована по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, а средства на закупку овец, это 15 миллионов рублей, выделены из Национального фонда развития республики. Списки нуждающихся предоставили администрации населенных пунктов и благотворительные фонды региона.

В основном, животных для жертвоприношения развезли по домам сотрудники муниципалитетов и волонтеры с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

- Для тех людей, кто проживает не в частном секторе, а в квартирах, преимущественно, это были жители Магаса, организовали бесплатный забой скота, - рассказал директор фонда Ахмед Цороев.

Овец закупили у пяти производителей республики - в государственных унитарных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах, получивших ранее господдержку на приобретение и выращивание ягнят. ГУПы и фермеры продали животных по цене, ниже рыночной.

Это уже четвертая крупная благотворительная акция Национального фонда развития Ингушетии, созданного не так давно по инициативе главы региона с целью поддержки земляков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Надо отметить, что при желании крупный и мелкий рогатый скот жители республики могут приобрести в праздничные дни на сельскохозяйственных ярмарках, организованных минсельхозом Ингушетии. В них приняли участие более ста частных хозяйств республики.