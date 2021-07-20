В Северной Осетии за продажу лжесертификатов задержаны медработники

В одном из крупных медицинских учреждений Северной Осетии задержали троих медработников, которых подозревают в получении взятки за выдачу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Нарушение во время проверки выявили сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Согласно материалам проверки, они выдавали гражданам документы с заведомо ложными сведениями о вакцинации от COVID-19 без фактического прохождения прививочной процедуры, получая за это денежное вознаграждение, - говорится в сообщении МВД Северной Осетии.

Теперь всех троих медработников подозревают в "Получении взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Это часть 5 статьи 290 УК РФ и наказание по ней может достигать 12 лет лишения свободы. Уголовное дело пока не возбуждено, медики находятся под подпиской о невыезде.

В МВД Северной Осетии также подчеркнули, что наказание будет ждать и тех, кто приобрел поддельные сертификаты и попытается ими воспользоваться.