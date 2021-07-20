Видео: СК показал роскошный особняк главы Госавтоинспекции Ставрополья

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видеозапись из особняка, принадлежащего начальнику УГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову, которого сегодня задержали по подозрению во взятках на 19 миллионов рублей.

Сначала на видео с квадрокоптера показали территорию домовладения с особняком, садом и гостевым домиком. Также на видео попали два дорогих автомобиля марки BMW, припаркованные у входа.

Следующие кадры в Сети обычно называют "цыганским барокко". Двухэтажный особняк от пола до потолка украшен золотом, дорогой мебелью и картинами. Золотой камин украшают золотые же канделябры, вазы, зеркала и другие предметы интерьера. Венцом коллекции "дворца" стали золотые унитаз и биде. В конце видео Следственного комитета России показан стол с пачками наличных в рублях и иностранных валютах.

Как сообщалось ранее, утром 20 июля начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных задержали по подозрению в крупных взятках и создании преступного сообщества. В пресс-службе СКР сообщили, что подозреваемый с подельниками придумали незаконную систему пропусков для грузового транспорта на территории региона и в течение нескольких лет занимались их продажей.