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20.07.2021 15:11
Рубрика: Происшествия

Видео: СК показал роскошный особняк главы Госавтоинспекции Ставрополья

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видеозапись из особняка, принадлежащего начальнику УГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову, которого сегодня задержали по подозрению во взятках на 19 миллионов рублей.

Фото: sledcom.ru
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Сначала на видео с квадрокоптера показали территорию домовладения с особняком, садом и гостевым домиком. Также на видео попали два дорогих автомобиля марки BMW, припаркованные у входа.

Следующие кадры в Сети обычно называют "цыганским барокко". Двухэтажный особняк от пола до потолка украшен золотом, дорогой мебелью и картинами. Золотой камин украшают золотые же канделябры, вазы, зеркала и другие предметы интерьера. Венцом коллекции "дворца" стали золотые унитаз и биде. В конце видео Следственного комитета России показан стол с пачками наличных в рублях и иностранных валютах.

Как сообщалось ранее, утром 20 июля начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и нескольких его подчиненных задержали по подозрению в крупных взятках и создании преступного сообщества. В пресс-службе СКР сообщили, что подозреваемый с подельниками придумали незаконную систему пропусков для грузового транспорта на территории региона и в течение нескольких лет занимались их продажей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Борьба с коррупцией РГ-Видео

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