Археологи нашли в Старой Руссе загадочный предмет из кожи

При раскопках на Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области ученые нашли достаточно большой артефакт из кожи. Понять, что это за предмет и для чего он был нужен, специалисты пока не могут, уточнил на своей странице в Facebook археолог Павел Колосницын.

Размеры изделия около одного квадратного метра. Артефакт представляет собой цельноскроеонную деталь, на которой имеются вставки, а также три отверстия, через которые продеты кожаные шнурки. Датируется находка XIII веком.

Деталь была испорчена еще в древности, из нее вырезали несколько кусков.

Ученые строят догадки, что это может быть за предмет. Рассматриваются версии того, что это предмет одежды, головной убор или сумка сложного покроя.