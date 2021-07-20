Деревянное судостроение в Поморье вышло на новый уровень

В Архангельске впервые с конца XIX века прошла карбасная регата. Специально для нее на местной верфи построили три гоночных деревянных карбаса - традиционных поморских судна. Названия им дали тоже поморские: "Койду" ("Куда"), "Пошто" ("Зачем") и "Сейгод" ("В этом году").

Это далеко не первые карбасы, построенные уже в наши дни. Деревянное судостроение в Поморье, как и в ряде других регионов, переживает настоящий бум. Причем современные мастера воссоздают традиционные суда не для съемок в историческом кино, а для полноценной морской и речной работы. Пример: когда пандемия закрыла границы, архангельские яхтсмены организовали туры на карбасах по северным рекам, которые пользуются большим спросом.

- Мы предложили путешествовать в Поморье, где родилась российская культура мореплавания, - поясняет руководитель клуба "Морские практики", яхтенный капитан Евгений Шкаруба. - Карбасы создаются по всем канонам традиционного судостроения с использованием современных материалов. Это настоящая поморская классика в ее развитии.

Парусно-гребные карбасы, или верховки, с узким корпусом, низким бортом и плоским дном особенно хороши на реках, где не бывает высокой волны. Они легко идут и на веслах (их четыре плюс пятое рулевое), и под парусом. Длина лодок - до восьми метров, ширина - полтора. В карбас помещается компания из четырех-пяти человек и весь их походный груз.

До недавних пор туристический деревянный флот состоял из двух верховок - "Шарманъ" и "Шалман" - и знаменитого карбаса "Вашка", получившего премию РГО "Хрустальный компас". Поморские мастера и яхтсмены со всей страны сшили его в 2017 году при информационной поддержке "Российской газеты" и журнала "Родина".

Строительство большого современного судна по традиционным технологиям занимает три-четыре года

Карбасы, построенные для регаты, также пополнят туристический флот. Их будут использовать для прогулок в акватории порта. Лодки создавали по чертежам сельдяных карбасов 1964 года, сохранившихся на Соломбальской судоверфи Архангельска.

В столице Поморья строятся и более крупные традиционные суда из дерева. На Поморской верфи создается парусно-моторная шхуна длиной 20 метров и водоизмещением около 60 тонн. Она отправится в арктические экспедиции, сможет три месяца находиться в море без контакта с базами. Параллельно на Мосеевом острове в Архангельске строится поморский коч. На нем планируют пройти маршрутами первых экспедиций до Ямала и Сибири.

- Интерес к деревянному флоту вызван стремлением к истокам, ко всему натуральному и подлинному, - считает Евгений Шкаруба. - Рынок заполнен пластиковыми лодками, которые даже не ремонтируют, а просто меняют на новые, как автомобили или гаджеты. Но человек хочет делать что-то своими руками, и в этом смысле судостроение - высший пилотаж. Построить лодку гораздо сложнее, чем дом. И, как практик, могу утверждать: нет лодки лучше деревянной. В ней приятно находиться, это живой и теплый материал, что особенно важно в северных морях.

Главной проблемой дерева долгое время было то, что на воде оно портилось из-за повышенной влажности. Но современные краски, клеи и пропитывающие вещества реабилитировали исконный корабельный материал и снова сделали его конкурентным в судостроении. Хотя строить суда из дерева по-прежнему очень сложно, и на поток это дело не поставить.

Строительство большого современного судна по традиционным технологиям занимает три-четыре года. Чертежей не сохранилось: в былые времена их попросту не делали. Перед использованием дерево должно несколько лет храниться на складе, много раз намокая и высыхая. Вдобавок ко всему судно должно быть оснащено по последнему слову техники для комфортного и безопасного плавания.

Для возрождения традиций народного судостроения был создан международный проект "Матица" (так называют киль поморского судна). На одноименном форуме в Архангельске исследователи и строители таких судов из Москвы, Петербурга, Калининграда, Петрозаводска и других городов отметили, что бесценный опыт мастеров прошлого может исчезнуть. Навыки передавались из поколения в поколение на словах, не было никаких чертежей. Поэтому самая важная задача - сохранить то, что дошло до наших дней. Для этого в Архангельске собрали образцы старинных деревянных судов и начали их оцифровку.

Еще одна проблема, которая тормозит возрождение традиций, - самодельное поморское судно с мотором невозможно зарегистрировать, поскольку оно построено не на лицензированном производстве. При этом мастера утверждают, что благодаря своей конструкции карбасы куда устойчивее и безопаснее заводских моторных лодок.