Эксперт о том, какая библиотека нужна людям

Споры о том, какое место отведено библиотекам в мире, где есть интернет, продолжаются уже второе десятилетие. Осваиваются социальные сети, закупается современная техника, интерьеры становятся современнее. Но все это не дает ответа на главный вопрос: какая библиотека нужна людям?

Мы заметили, что у наших читателей есть запрос на создание добрососедских отношений и развитие эффективных каналов коммуникации между местными жителями и местной властью. В Семенцах, историческом районе города, где расположена наша библиотека, есть много неравнодушных людей, но они не знают друг о друге. Есть активные граждане, но им сложно донести свою инициативу до муниципалитета. Мы решили занять пустующую нишу и выступить медиатором открытого диалога между горожанами и местной властью.

В Семеновском округе есть много "потенциально общественных" мест: парки, сады, скверы. Но из-за отсутствия инфраструктуры для комфортного отдыха они не пользуются популярностью у местных жителей. Нам показалось, что это очевидная точка роста.

Мы стали изучать возможности бюджетного благоустройства и вышли на архитектурное бюро "Архдвор", которое специализируется на тактическом урбанизме - современном подходе к преобразованию городского ландшафта через краткосрочные и недорогие изменения. Архитекторы встретили инициативу с энтузиазмом и взялись за работу над проектом.

Результаты онлайн-опроса, проведенного среди местных жителей, показали, что одна из главных проблем района - отсутствие зон тихого отдыха, где можно почитать книгу или пообщаться с соседями. Было выбрано и место для реализации проекта - безымянный сквер у клуба "Космонавт".

У нас не было четкого представления о том, как будет выглядеть результат. Решения принимались местными жителями на площадке библиотеки, куда мы также приглашали городских активистов и местных депутатов.

На основании идей местных жителей архитекторы бюро "Архдвор" создали концепцию благоустройства. В пустующем сквере решили разместить летний амфитеатр, общественный огород, стол для настольного тенниса, домик для кошек. Муниципалитет обеспечил нас строительными материалами и создал условия для постройки объектов. Мы провели Соседский фестиваль и в этот же день обустроили сквер.

Конечно, на начальном этапе мы боялись, что проект не заинтересует местных жителей. Но уже на первой сессии стало ясно, что опасения были напрасными. Нас услышали, нам поверили, к нам пришли. Ограниченные в материальных ресурсах, библиотеки все-таки обладают значительным социальным капиталом, пользуются доверием как со стороны сообщества, так и со стороны властей.

Для удобства коммуникации по инициативе местных жителей появился соседский чат в Telegram, это наша отдельная гордость. Участники могут открыто обсуждать проблемы и искать решения, обращаться за советами и получать помощь, искать компанию для похода в театр или жаловаться на погоду.

"Семенцы. Активация" - уникальная синергетическая история, которой мы очень гордимся. Библиотека стала видимой, а идеи проекта продолжают развиваться. Жители устраивают субботники, играют в настольный теннис, проводят пикники там, где раньше был пустующий, ничем не примечательный сквер.

Для Петербурга это первый проект библиотеки, построенный на активном включении местного сообщества в преобразование городской среды. Мы уверены, что таких историй станет больше, потому что современная библиотека - это, прежде всего, про готовность предлагать современные решения для современных проблем. .