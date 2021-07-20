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20.07.2021 09:18

Эксперт о том, какая библиотека нужна людям

Текст: Мария Кожухова (специалист библиотеки "Бронницкая" МЦБС им. М. Ю. Лермонтова)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 161(8512)
Споры о том, какое место отведено библиотекам в мире, где есть интернет, продолжаются уже второе десятилетие. Осваиваются социальные сети, закупается современная техника, интерьеры становятся современнее. Но все это не дает ответа на главный вопрос: какая библиотека нужна людям?

Мы заметили, что у наших читателей есть запрос на создание добрососедских отношений и развитие эффективных каналов коммуникации между местными жителями и местной властью. В Семенцах, историческом районе города, где расположена наша библиотека, есть много неравнодушных людей, но они не знают друг о друге. Есть активные граждане, но им сложно донести свою инициативу до муниципалитета. Мы решили занять пустующую нишу и выступить медиатором открытого диалога между горожанами и местной властью.

Фото: youtube.com / Pushkin for the Whole World
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В Семеновском округе есть много "потенциально общественных" мест: парки, сады, скверы. Но из-за отсутствия инфраструктуры для комфортного отдыха они не пользуются популярностью у местных жителей. Нам показалось, что это очевидная точка роста.

Мы стали изучать возможности бюджетного благоустройства и вышли на архитектурное бюро "Архдвор", которое специализируется на тактическом урбанизме - современном подходе к преобразованию городского ландшафта через краткосрочные и недорогие изменения. Архитекторы встретили инициативу с энтузиазмом и взялись за работу над проектом.

Результаты онлайн-опроса, проведенного среди местных жителей, показали, что одна из главных проблем района - отсутствие зон тихого отдыха, где можно почитать книгу или пообщаться с соседями. Было выбрано и место для реализации проекта - безымянный сквер у клуба "Космонавт".

У нас не было четкого представления о том, как будет выглядеть результат. Решения принимались местными жителями на площадке библиотеки, куда мы также приглашали городских активистов и местных депутатов.

На основании идей местных жителей архитекторы бюро "Архдвор" создали концепцию благоустройства. В пустующем сквере решили разместить летний амфитеатр, общественный огород, стол для настольного тенниса, домик для кошек. Муниципалитет обеспечил нас строительными материалами и создал условия для постройки объектов. Мы провели Соседский фестиваль и в этот же день обустроили сквер.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Конечно, на начальном этапе мы боялись, что проект не заинтересует местных жителей. Но уже на первой сессии стало ясно, что опасения были напрасными. Нас услышали, нам поверили, к нам пришли. Ограниченные в материальных ресурсах, библиотеки все-таки обладают значительным социальным капиталом, пользуются доверием как со стороны сообщества, так и со стороны властей.

Для удобства коммуникации по инициативе местных жителей появился соседский чат в Telegram, это наша отдельная гордость. Участники могут открыто обсуждать проблемы и искать решения, обращаться за советами и получать помощь, искать компанию для похода в театр или жаловаться на погоду.

"Семенцы. Активация" - уникальная синергетическая история, которой мы очень гордимся. Библиотека стала видимой, а идеи проекта продолжают развиваться. Жители устраивают субботники, играют в настольный теннис, проводят пикники там, где раньше был пустующий, ничем не примечательный сквер.

Для Петербурга это первый проект библиотеки, построенный на активном включении местного сообщества в преобразование городской среды. Мы уверены, что таких историй станет больше, потому что современная библиотека - это, прежде всего, про готовность предлагать современные решения для современных проблем. .

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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