Новости

Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20:58
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20:50
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20:26
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20:23
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20:09
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 19:36
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 19:27
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 19:25
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 19:14
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 19:14
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 19:10
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 19:04
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 19:02
В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 18:56
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 18:42
Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом 18:39
Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум 18:27
Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 20:50
Рубрика: Власть

Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Пресс-служба МЧС России Фото: Пресс-служба МЧС России
Фото: Пресс-служба МЧС России

Глава МЧС России Евгений Зиничев подвел итог по ситуации в Карелии. Завершая рабочую поездку в горящий регион, он отметил, что сил и средств МЧС России для защиты населенных пунктов достаточно.

Фото: Пресс-служба ЗВО
Армейская авиация поможет Карелии тушить лесные пожары

Сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым совершили облет мест, где бушуют пожары. После облета министр прибыл в населенный пункт Найстенъярви Суоярвского района, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения 4,5 гектара. Там глава МЧС России убедился, что угроза перехода огня на населенные пункты снята.

"При этом пожары, которые находятся вблизи, нужно продолжать держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Приложить максимум усилий по защите населения. Еще раз обращаю внимание на прикрытие населенных пунктов", - поручил Евгений Зиничев.

В настоящее время в субъекте действует 39 очагов природных пожаров. К их тушению привлечены 765 человек и 153 единицы техники.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Лесные пожары

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России