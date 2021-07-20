Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно

Глава МЧС России Евгений Зиничев подвел итог по ситуации в Карелии. Завершая рабочую поездку в горящий регион, он отметил, что сил и средств МЧС России для защиты населенных пунктов достаточно.

Сегодня глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым совершили облет мест, где бушуют пожары. После облета министр прибыл в населенный пункт Найстенъярви Суоярвского района, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения 4,5 гектара. Там глава МЧС России убедился, что угроза перехода огня на населенные пункты снята.

"При этом пожары, которые находятся вблизи, нужно продолжать держать на контроле и при необходимости увеличивать количество техники и личного состава. Приложить максимум усилий по защите населения. Еще раз обращаю внимание на прикрытие населенных пунктов", - поручил Евгений Зиничев.

В настоящее время в субъекте действует 39 очагов природных пожаров. К их тушению привлечены 765 человек и 153 единицы техники.