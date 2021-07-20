Глава МЧС РФ прилетел в Карелию, где уже неделю полыхают сильные пожары

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев прилетел в Карелию, чтобы на месте проконтролировать ход работ по защите населенных пунктов и объектов экономики от лесных пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС.

"На месте ЧС он также оценит своевременность принятия профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности. Министр совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым проведет совещание по выработке дополнительных мер по стабилизации обстановки и оказанию всесторонней помощи населению в н.п. Найстенъярви Суоярвского района", - сообщили в ведомстве.