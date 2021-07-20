В Карелии увеличилась площадь лесных пожаров

В Карелии площадь лесных пожаров увеличилась до 5,7 тысячи гектаров. На сегодняшнее утро зарегистрированы 39 очагов возгорания. Сложная обстановка сохраняется в четырех муниципальных районах.

Как сообщает пресс-служба МЧС Карелии, в республике идет самая настоящая битва людей с огнем. Из-за засушливой погоды появляется большая вероятность перехода пламени на поселки. Пожарные совместно с жителями отбивают каждый населенный пункт, расположенный рядом с очагами горения.

Напомним, в республику прибыли отряды из Архангельской и Мурманской области. Первые действуют в Пряжинском районе, вторые - в Сегежском. В район поселка Найстенъярви Суоярвского района, жителей которого эвакуировали, прибыл Невский спасательный центр, в котором сто человек и 13 единиц техники.

На месте ЧП работают два вертолета Ми-8, они уже произвели 40 сбросов воды. Трое пожарных, которые боролись с огнем в Суоярвском районе, получили травмы. Их доставили в Петрозаводск для осмотра офтальмологом.