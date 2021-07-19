В Карелию прибывают отряды из соседних регионов тушить лесные пожары

В Карелию прибывают пожарные из соседних регионов России. Они помогут тушить лесные пожары, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

С просьбой о помощи к руководителям субъектов обратился глава Карелии Артур Парфенчиков. В Суоярвский район уже выдвинулась колонна Невского спасательного центра, в котором сто человек и 13 единиц техники. Они будут работать в районе поселка Найстенъярви, который эвакуировали из-за угрозы пожаров.

Отряд из Мурманской области будет действовать в Сегежском районе, из Архангельской области - в Пряжинском. Ждут прибытия пожарных и из Вологодчины.

Из-за сильного задымления вчера вечером пришлось даже закрывать участок федеральной трассы "Кола" - видимость была почти нулевая. Как сообщают в Росавтодоре, ситуация на дороге нормализовалась, движение восстановлено. Всю ночь сотрудники ДПС республики сопровождали автомобили по трассе.

В настоящее время на территории республики бушуют 25 лесных пожаров.