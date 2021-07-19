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19.07.2021 11:07
Рубрика: Происшествия

В Карелии из-за пожаров снова эвакуировали жителей поселка Найстенъярви

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба правительства Карелии Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии

В Карелии горят уже более 4,3 тысячи гектаров леса, действуют 37 очагов возгораний. Жителей поселка Найстенъярви в Суоярвском районе за несколько дней пришлось эвакуировать дважды.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщает пресс-служба МЧС Карелии, огонь подобрался вплотную к поселку. Пожарным удалось его остановить, ликвидировать горение пяти хозпостроек на окраине. Эвакуировали 109 человек в пункты временного пребывания, в том числе 34 детей. Остальные разместились у родственников.

Из-за сильного задымления вчера вечером пришлось даже закрывать участок федеральной трассы "Кола" - видимость была почти нулевая. В МЧС сообщили, если обстановка ухудшится в готовность приведут аэромобильную группировку Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра. Готовы прийти на помощь спасатели-десантники из Мурманской области. И, как только что сообщили, в регион прибывают спасатели из других субъектов России.

Пожары тушат более 140 человек, 36 единиц техники, два пожарных поезда. Вертолет Ми-8 на очаги горения сбрасывает воду объемом 50 тонн.

Кстати, в Карелии впервые зафиксировали такое опасное явление, как атмосферную засуху. Она и является причиной лесных пожаров.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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