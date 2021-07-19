В Карелии из-за пожаров снова эвакуировали жителей поселка Найстенъярви

В Карелии горят уже более 4,3 тысячи гектаров леса, действуют 37 очагов возгораний. Жителей поселка Найстенъярви в Суоярвском районе за несколько дней пришлось эвакуировать дважды.

Как сообщает пресс-служба МЧС Карелии, огонь подобрался вплотную к поселку. Пожарным удалось его остановить, ликвидировать горение пяти хозпостроек на окраине. Эвакуировали 109 человек в пункты временного пребывания, в том числе 34 детей. Остальные разместились у родственников.

Из-за сильного задымления вчера вечером пришлось даже закрывать участок федеральной трассы "Кола" - видимость была почти нулевая. В МЧС сообщили, если обстановка ухудшится в готовность приведут аэромобильную группировку Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра. Готовы прийти на помощь спасатели-десантники из Мурманской области. И, как только что сообщили, в регион прибывают спасатели из других субъектов России.

Пожары тушат более 140 человек, 36 единиц техники, два пожарных поезда. Вертолет Ми-8 на очаги горения сбрасывает воду объемом 50 тонн.

Кстати, в Карелии впервые зафиксировали такое опасное явление, как атмосферную засуху. Она и является причиной лесных пожаров.