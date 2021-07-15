В Карелии эвакуировали жителей поселка из-за угрозы лесного пожара

В Карелии эвакуировали жителей поселка Найстенъярви Суоярвского района. Им угрожает лесной пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, площадь пожара составляет 30 гектаров. Он подступает к южной части населенного пункта. Под угрозой две улицы, на которых расположены 30 жилых домов.

Из Найстенъярви эвакуировали 70 жителей, включая 15 детей. В пунктах временного размещения находятся девять человек, остальные - у родственников. В Суоярвском районе введен режим ЧС. Лесной пожар тушат 75 человек и 17 единиц техники, привлечен пожарный поезд

Накануне власти Карелии объявили режим повышенной готовности во всех муниципалитетах. В четырех районах запрещено посещение лесов.