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20.07.2021 09:07

К 2030 году большинство вещей и услуг будут предоставляться в аренду

Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 161(8512)
Ситуация с самокатами в крупных городах показала: при встрече новой экономической модели и традиционных устоев - победителей нет, в городах страны отсутствует инфраструктура для безопасного движения самокатов, однако их пользователи не готовы отказываться от их использования, даже учитывая угрозу для окружающих. Все эти конфликты, вкупе с участившимися авариями шеринговых автомобилей, обратили внимание экспертов на эту отрасль в целом. Возник вопрос: а так ли хороша экономика совместного потребления, которой прочили большое будущее?
Самокаты стали иллюстрацией противоречий шеринговой экономики. Фото: Сергей Николаев/РГ Самокаты стали иллюстрацией противоречий шеринговой экономики. Фото: Сергей Николаев/РГ
Самокаты стали иллюстрацией противоречий шеринговой экономики. Фото: Сергей Николаев/РГ

Согласно отчетам, расходы шеринговых компаний (в первую очередь тех, кто предоставляет во временное пользование автомобили) растут, опережая прибыль, речь идет об убыточности бизнеса на текущий момент. Эксперты утверждают, что такая ситуация - временная.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
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Падение выручки обусловлено распространением коронавируса и введением соответствующих ограничительных мер, объясняет Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России". Компаниям и дальше придется принять реальные меры для повышения уверенности клиентов в безопасности использования их услуг, а значит, и вносить эти угрозы в статью расходов, поясняет Игорь Кучма, финансовый аналитик TradingView.

Все эти риски, включая "задержку в развитии", предусмотрены компаниями шеринговой экономики, и ничего страшного в этом нет, уверен трейдер Евгений Васеев. В шеринге нужна массовость - к примеру, огромное количество автомобилей, которые должны покрыть все приемлемые точки в городе. Соответственно, вся прибыль инвестируется в активы, увеличивающие рост и развитие, что отражается на отчетности. Это работа вдолгую, в которую заложены убытки. Кроме того, подобные проекты зарабатывают впоследствии на бирже, превращая отчетность по массовости (количеству клиентов) в позитивные сигналы для инвесторов. Так количество переходит в качество, что особенно радует экономистов старой школы.

Настоящая проблема для компаний - это отношения с регуляторами, которые, по сути, защищают традиционные ценности потребителей, - бизнес жалуется, что пользователям услуг еще недостает культуры, необходимой для того, чтобы "делиться", полагает Екатерина Крайванова, сооснователь сервиса аренды вещей Next2U. Как ни крути, в русской ментальности у большинства граждан показателем сытой жизни считается набор в собственности объектов потребления, сетует финансовый консультант Александра Базак.

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Однако привычки нужно и важно ломать. Чтобы формировалась привычка пользования каршерингом, машины должны быть всегда в пешей доступности. Для этого компаниям необходимо постоянно закупать новые автомобили и увеличивать парк (что снижает прибыльность), уточняет Сергей Дегтярев, основатель холдинга Franch.Global. Таким образом, компании формируют спрос, о котором потребитель еще толком не знает.

Плохо это или хорошо - вопрос дискуссионный. Некоторые эксперты полагают, что философия шеринга, которая призывает больше потреблять, минимизируя расходы, диссонирует с концепцией устойчивого развития, которая изо всех сил призывает к потребительской скромности, уточняет Сергей Толкачев, первый заместитель заведующего кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета.

Эксперты задают вопрос: а так ли хороша экономика совместного потребления, которой прочат большое будущее?

Как ни крути, а к 2030 году большинство вещей и услуг будут предоставляться в аренду, а идея о владении чем-то устареет, уверяет портал Gizmodo. Согласно прогнозу PricewaterhouseCoopers, к 2035 году отрасль вырастет в 20 раз, а значит, впереди - только масштабный рост, утверждает Анатолий Чургель, президент НП "Толерантный мир". Поэтому некоторые игроки сегодня инвестируют в завтра без оглядки на текущую прибыльность компаний, руководствуясь целью -как можно скорее занять лидирующее положение и собрать максимально возможную базу пользователей. При таком подходе все больше компаний начинают постепенно выходить на окупаемость, уверен Михаил Добров, директор по маркетингу BlaBlaCar.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Однако в этой конкурентной гонке выигрывают не все, подход "сформировать культуру, на которой вырастает поколение" - удел инвесторов и крупных диверсифицированных компаний, небольшие компании чаще всего выгорают, сетует Елена Сысуева, руководитель направления "Стратегический маркетинг" ГК "Институт Тренинга - АРБ Про". Выигрывают прежде всего те, кто делает большие ставки на цифровизацию. Ведь Сервис краткосрочной аренды известен человечеству очень давно, но не приносил прибыли без ИТ-решений, которые позволили загрузить предметы проката заказами и оптимизировать их оплату, объясняет Антон Аликов, основатель Arctic Ventures.

Как бы общество ни относилось ко временным неудачам стремительно развивающейся экономики, будущее не остановить, в новой экономике кроются большие перспективы - например, технологический шеринг, объясняет Анатолий Курюмов, генеральный директор компании "Ракета". У каждого предприятия есть свои уникальные потребности, но процессы, которые они хотят внедрить, реализовывать на платформе, - универсальны. Поэтому участие в технологических шеринг-схемах для них выгоднее, нежели полностью оплачивать проект, особенно в условиях недостаточного бюджета.

Справка "РГ"

Согласно подсчетам Сергея Четверикова, инвестиционного директора "Кикшеринг Карусель", для активного пользователя, который пользуется самокатами в центре города два-три раза в месяц, аренда самокатов получается выгоднее, чем покупать свой самокат. Ведь за все лето его расходы составят две-три тысячи рублей, а покупка своего самоката обойдется в 20-40 тысяч рублей. Свой самокат имеет смысл покупать тем, кто собирается ездить на нем почти каждый день, особенно в нецентральных районах, куда шеринг еще не добрался. При этом вложения шеринговых компаний в самокаты окупаются за сезон, а срок службы - три года.

P. S.

Сыдып Бальдруев, историк РАНХиГС при Президенте РФ, рассказывает поучительную историю, которая сложилась на рынке шеринга байков в Китае в 2014-2019 годах нашего века. Регулятору (китайскому правительству) нужно было решить проблему с экологией больших городов, в которых качество воздуха стремительно ухудшалось. Поэтому был дан зеленый свет велосипедных стартапам. Инвесторы понесли деньги, а города и их тротуары стали забиты велосипедами, которые, не платя аренду городу, бесплатно стояли, загораживая общественные пространства. Рынок быстро насытился, начались ценовые войны (когда бизнес работает в минус, в ожидании, когда умрет конкурент), в результате которых число игроков сократилось. Тем временем регулятор ввел штрафы за нарушение общественных пространств, множество китайцев пересело на велосипеды, ситуация с экологией улучшилась, а в назидание потомкам остались огромные поля велосипедов разорившихся компаний, стоящих на огороженных забором пространствах.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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