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20.07.2021 01:03
Рубрика: Общество

В Карелии сохранят сельские школы

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 161(8512)
В Карелии депутаты Заксобрания решили не закрывать малокомплектные школы и детские сады в селах, а напротив, поддержать их материально: из регионального бюджета на это выделят 18,8 миллиона рублей.

В республике в 14 муниципалитетах работает 41 малокомплектная школа, где обучаются примерно 400 детей. Кроме того, в 32 из них сформированы 37 групп дошкольников. Бюджетные средства пойдут на оборудование, учебники, игры.

Фото: Евгений Одиноков \ РИА Новости
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В последние годы об оптимизации малокомплектных школ говорили слишком часто. Ведь зачастую один сельский учитель ведет сразу несколько предметов, а в вузы поступает слишком мало выпускников таких школ - лишь треть. Но родители были против: отправлять детей в соседний поселок или даже в интернат на занятия - удовольствия мало. Во все инстанции стучались учителя и ученики, например, Святозерской школы, которая через несколько лет отметит 200-летний юбилей. Здесь под одной крышей находится и детский сад, и школа искусств. Построен новый стадион. Говорили о сокращении старших классов и в Ведлозерской школе - уникальном учебном заведении, где большое количество чемпионов по вольной борьбе.

Как считает председатель комитета регионального парламента по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова, теперь сельские школы и детсады смогут работать без риска закрытия. В региональном законе "Об образовании" закреплено и понятие "малокомплектная школа": когда до ближайших социально значимых объектов нужно добираться на автобусе более получаса. Или если транспорт вообще не ходит.

- Малокомплектная школа, да еще с группами дошкольного образования - единый детско-взрослый организм со своей образовательной средой и педколлективом. У нее другой уклад - семейно-родственный, - прокомментировала "РГ" исполнительный директор Ассоциации сельских школ Карелии Зинаида Ефлова. - Звонки-гудки и построения здесь неуместны. А нужна всеобщая забота: старших о младших, младших о старших, всех обо всей деревне.Главное - не закрывать школы, а давать селу возможность сохранить молодежь, чтобы она не уезжала.

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