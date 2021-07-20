Лесные инспекторы оказались дефицитной профессией в СЗФО

В российских регионах не хватает лесных инспекторов. На сегодняшний день в стране их чуть больше 22 тысяч, потребность же - 40 тысяч. Причина - в небольшой заработной плате, которая недотягивает и до 25 тысяч рублей. В комитете по аграрной политике и природопользованию Совета Федерации предложили почти вдвое увеличить число сотрудников и повысить заработную плату хотя бы до уровня средней по субъекту. Подобная проблема и в регионах Северо-Запада.

В Карелии специалисты Центра авиационной и наземной охраны лесов пожаловались на маленькую зарплату федеральным властям - от 21 до 26 тысяч рублей, нехватку специалистов. Из необходимых 120 лесных пожарных, например, в наличии только половина. При низкой зарплате у инспекторов приличная нагрузка - патрулирование территорий, рейды, проверки, приемки выполненных работ и так далее. Плюс куча всякой отчетности. Норматив патрулирования на одного сотрудника составляет 8,7 тысячи гектаров.

Есть проблемы и в Вологодской области. Как заявляют в региональном правительстве, нагрузка на одного специалиста в четыре раза больше, чем в регионах Северо-Западного федерального округа. Поэтому на Вологодчине предлагают пересмотреть нормативы финансирования субъектов РФ на содержание лесных инспекторов, взяв за основу показатель по объемам заготовки древесины. С этим соглашаются и в Рослесхозе, считая, что вопрос давно назрел.

А в Республике Коми озабочены еще и тем, где брать самих специалистов. Депутат Госсовета региона Валентина Жиделева считает, что необходимо готовить среднее профессиональное звено у себя, иначе дефицита квалифицированных кадров не преодолеть. Есть и возможность, и лицензия, чтобы выпускать профессионалов на базе Коми республиканского агропромышленного техникума. Пока же власти не готовы сделать госзаказ по причине небольших заработков в отрасли.

Если говорить о специалистах с высшим образованием, то, для сравнения, в советское время кадры для лесного хозяйства готовили 35 вузов страны, из которых 11 были профильными. Сегодня их осталось всего три. Ежегодно они выпускают полторы тысячи студентов для всех секторов лесной отрасли России. Сколько из них захотят охранять леса от черных лесорубов, браконьеров и поджигателей за зарплату ниже средней по стране?

Но эксперты считают, что проблема не только в зарплате и мерах социальной поддержки. Изношены здания и самих лесничеств. Никто сегодня из современных выпускников не хочет трудиться в условиях, когда сам по себе рабочий офис - это почти избушка со стопроцентной ветхостью и древние компьютеры.

Лесников в стране чуть больше 22 тысяч, потребность же — 40 тысяч

Еще одна проблема - невозможность использования лесопожарной техники на лесохозяйственных работах и наоборот. Получается парадокс: лесопожарная техника из-за отсутствия возгораний простаивает, а имеющейся лесохозяйственной техники недостаточно.

Кстати, в прошлом году на повышение штата лесных инспекторов в России выделили 405 миллионов рублей, что позволило увеличить коллектив на 630 человек. По предварительным оценкам, чтобы обеспечить минимально необходимое исполнение переданных регионам лесных полномочий, включая охрану насаждений, суммарный размер субвенций из федерального бюджета должен составлять не менее 100 миллиардов рублей в год. Однако в 2021-м на эти цели выделили 24,9 миллиарда. Еще 8,6 миллиарда рублей регионы получат в рамках национального проекта "Экология". .