Новгородский суд арестовал мошенника, обещавшего пост министра за деньги

Новгородский суд принял решение об аресте мужчины которого подозревают в мошенничестве в крупном размере. Он пообещал бывшей сотруднице министерства финансов региона должность главы ведомства. За это запросил крупное вознаграждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Чуть ранее в отношении 62-летней женщины возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ - "Дача взятки". Следователи установили, что в мае нынешнего года ей позвонил неизвестный человек и сообщил, что ее кандидатуру утвердили на должность министра финансов. Но для этого нужно заплатить 700 тысяч рублей. Женщина перевела неустановленному лицу 300 тысяч.

В ходе расследования личность неизвестного установили. Он признал вину и дал явку с повинной. Но прокурор настаивал на аресте, учитывая общественную опасность совершенного преступления и факт того, что человек может скрыться от следствия.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное в крупном размере".